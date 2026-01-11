Habrá cumbre de gobernadores para analizar la coyuntura en Venezuela; Risaralda participará

Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, anunció la realización de una cumbre nacional de gobernadores el próximo martes 13 de enero, con el propósito de evaluar de manera conjunta los posibles impactos que la situación actual en Venezuela podría generar en Colombia.

El encuentro, que será impulsado desde la Federación Nacional de Departamentos y que se desarrollará en Bogotá, busca anticipar escenarios y definir estrategias frente a eventuales efectos en materia migratoria, económica y política, especialmente en los territorios que podrían verse más expuestos a esta coyuntura regional.

Durante la cumbre, los mandatarios departamentales revisarán la posible llegada de ciudadanos venezolanos al país, identificarán los departamentos con mayor nivel de afectación y analizarán alternativas para la formulación de programas y políticas públicas que permitan mitigar impactos sociales y económicos derivados de esta situación.

“Vamos a analizar la posible llegada de ciudadanos venezolanos al país, identificar cuáles son los departamentos que podrían verse más afectados y, desde la Federación Nacional de Departamentos, impulsar programas y políticas que nos permitan mitigar impactos sociales y económicos”, señaló Patiño Ochoa.

Asimismo, se abordará el comportamiento de las exportaciones hacia Venezuela desde distintos territorios colombianos y se evaluará el panorama político que podría configurarse en el país vecino, entendiendo que estos factores tendrían repercusiones no solo para Colombia, sino también para otros países de la región.

La iniciativa tiene como objetivo consolidar una posición articulada desde las regiones, fortalecer la coordinación interdepartamental y definir acciones conjuntas que permitan una respuesta oportuna y preventiva frente a un contexto internacional con posibles consecuencias para el país.

