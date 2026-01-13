¿Cómo será el calendario de Camila Osorio después del Australian Open 2026?

Camila Osorio durante su encuentro ante Emma Raducanu en el WTA 250 de Hbobart, el 13 de enero de 2026. FOTO: Steve Bell/Getty Images / Steve Bell

Restan apenas unos días para el debut de Camila Osorio, segunda mejor tenista de nuestro país en el Australian Open 2026 y con ello, la cucuteña ya empieza a armar su calendario competitivo previo a su participación en los dos grandes torneos de la gira norteamericana como lo son, los WTA 1000 de Indian Wells y Miami

Con esto en mente, Osorio ya definió en que competiciones participará una vez concluya su participación en Australia, donde se encuentra en el cuadro principal y conocerá su rival, este miércoles 14 de enero, en horas de la noche en Colombia.

Tras su paso por Melbourne, el primer destino de Osorio será el torneo WTA 250 de Manila, capital de Filipinas, desde el 26 de enero. Esta ciudad será sede por primera ocasión en su historia de un certamen WTA Tour, el más alto nivel del tenis femenino.

En la capital del país asiático, Osorio será la quinta cabeza de serie y compartirá cuadro con la alemana Tatjana María, dos veces campeona del WTA de Bogotá, la argentina Solana Sierra, o la croata Donna Vekic, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras su paso por Filipinas, la ‘cafetera’, hoy en el puesto 83° del ranking mundial WTA, partirá a Cluj, ciudad rumana de 250.000 habitantes, donde disputará otro torneo WTA 250, también sobre superficie dura, al igual que el Australian Open y el WTA de Manila.

En Cluj no tendrá condición de cabeza de serie y entre sus posibles rivales por la primera ronda se encuentran las locales, Jaqueline Cristian, Sorana Cirstea, la austriaca Anastasia Potapova o la china Xinyu Wang.

¿Cómo le fue a Camila Osorio en su último partido?

El encuentro más reciente de la cucuteña fue justamente en la madrugada de este martes 13 de enero, por la primera ronda del WTA 250 de Hobart, donde enfrenta parcialmente a la británica Emma Raducanu, actual, 29° del mundo y campeona del US Open 2021.

Ante Raducanu, el duelo fue suspendido por condiciones climáticas cuando la inglesa lideraba en el marcador por 6-3, 2-4. Se tiene previsto que el partido se reanude hoy, sabado 13, no antes de las 9:00 de la noche en Colombia.