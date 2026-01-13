Selección Colombia lanza su nueva camiseta previo al Mundial 2026 ¿Cuánto cuesta y cómo comprar?

Conmemoración con sabor a nostalgia en torno a la Selección Colombia. Adidas, patrocinador principal de la Tricolor, y la Federación Colombiana de Fútbol, relanzaron la camiseta usada por el equipo en el Mundial de Italia 1990, con la cual se le puso fin a una racha de 28 años de ausencia en las citas orbitales y se hizo una participación memorable.

“El diseño mantiene la base amarilla vibrante característica, acompañada de las icónicas franjas tricolores en hombros con rojo y azul, así como el clásico cuello redondo y el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol. Este uniforme, fiel al modelo original, evoca los momentos más recordados de aquella generación encabezada por figuras legendarias del fútbol colombiano”, publicó Adidas.

Según se ha conocido, la prenda no hará parte de la indumentaria de la Selección Colombia en el Mundial 2026, pues se presenta como una edición conmemorativa disponible para los aficionados.

¿Qué precio tiene y cómo comprarla?

Se conoció que será estilo oversize, tendrá un valor comercial de 479.999 mil pesos y los fanáticos podrán adquirirla en versiones especiales a partir del 13 de enero de 2026, tanto en tiendas físicas Adidas como en adidas.co y en diferentes aliados comerciales.

Esta prenda se suma a las conmemorativas que ha tenido en los últimos años la Selección Colombia. La más reciente había sido la del centenario de la Federación Colombiana de Fútbol, con la bandera del país en todo el medio y con un color blanco.

