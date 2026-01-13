Nicolás Mejía ganó a Otto Virtanen y avanzó en la fase previa del Australian Open 2026

Inició oficialmente el primer Grand Slam de la temporada y con ello, la acción para el tenis colombiano en el Australian Open 2026, que tiene de momento con vida al bogotano Nicolás Mejía en el cuadro clasificatorio del torneo oceánico.

En la que es su segunda participación en Melbourne, Mejía enfrentó en su debut por el cuadro clasificatorio al mejor finlandés del ranking ATP, Otto Virtanen, actual, 126° del ranking ATP, a quien superó en tres sets por 6-3, 3-6, 6-4 tras dos horas de juego, logrando de esta forma el primer triunfo de su carrera profesional en un Grand Slam.

Mejía, quien venía de sumar dos victorias en el ATP Challenger de Canberra, logró controlar de manera positiva el primer set, aprovechando un quiebre en el cuarto juego del partido para posteriormente sumar dos juegos más al saque y tomar la delantera tras 31 minutos.

Ya en el segundo parcial, el nórdico Virtanen no bajaría los brazos y lograría mantener la igualdad hasta el 4-3 parcial, donde luego en el octavo juego aprovecharía un único punto de quiebre para adelantarse frente al colombiano e igualar el encuentro después de 40 minutos.

Finalmente, en el tercer set la balanza cayó del lado de Mejía, quien se pudo recuperar a tiempo de una rotura en el tercer juego del partido y haría lo propio en el siguiente, para mantener la igualdad, ganando tres juegos al servicio y finalmente quebrar en el décimo juego, donde dispuso de cuatro puntos de partido.

Instalado en la segunda ronda clasificatoria, Nicolás Mejía enfrentará, en busca de la final de la fase previa, al chino Yibing Wu, actual, 168° del mundo y ex Top 50, quien ganó el ATP 250 de Dallas 2023, siendo este el primer enfrentamiento entre ambos.

Por su parte, el bumangués Daniel Galán, quien también hace parte de la fase previa, se retiró en su partido disputado en la mañana de este martes 13 de enero ante el francés Hugo Grenier cuando se encontraba abajo en el marcador por 6-7(9), 0-1. Su próximo torneo será el ATP Challenger de Itajai en Brasil desde el 19 de enero.