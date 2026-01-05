Cae en Cartagena alias ‘El Virolo’, peligroso cabecilla del Tren del Llano buscado por Interpol

En un operativo de alta inteligencia desarrollado en la ciudad de Cartagena, la Policía Nacional, a través de la oficina de Interpol, logró la captura de Jorge David Fernández Fernández, conocido en el mundo del crimen con el alias de “El Virolo”. Este sujeto es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización transnacional “Tren del Llano”, una de las estructuras más temidas de Venezuela con tentáculos en territorio colombiano.

Sobre “El Virolo” pesaban tres notificaciones rojas de Interpol emitidas por las autoridades judiciales de Venezuela, donde es requerido por los delitos de homicidio, extorsión y hurto agravado. Según las investigaciones, este individuo lideraba una de las facciones más violentas del grupo en el estado Zulia, siendo responsable de secuestros, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos, incluyendo el de una funcionaria de la policía de investigaciones del vecino país.

Planes de expansión en Colombia Las labores de contrainteligencia permitieron establecer que alias “El Virolo” no se encontraba en La Heroica de paso, sino con un propósito delictivo claro: coordinar y negociar el envío de armas de fuego y material bélico hacia grupos delincuenciales organizados que operan en diversas regiones de Colombia. Su captura frena un importante canal de suministro que buscaba fortalecer a bandas locales.

El Teniente Coronel Ferney Martín Romero, Director de Investigación Criminal e INTERPOL (e), destacó que este resultado representa un golpe estratégico que debilita la capacidad de mando y expansión del “Tren del Llano”. “Evidenciamos la efectividad de la cooperación internacional para cerrar espacios a la impunidad y proteger la seguridad ciudadana más allá de nuestras fronteras”, afirmó el alto oficial.

Tras su retención en Cartagena, se han iniciado los trámites correspondientes con la Cancillería y las autoridades venezolanas para su respectiva extradición o entrega. Con este golpe, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen transnacional que intenta utilizar las ciudades principales de la costa Caribe como centros de operaciones y refugio.