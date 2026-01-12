Migración Colombia expulsó a exconcejal ecuatoriano requerido por tentativa de homicidio

Puente Internacional Rumichaca

Un ciudadano ecuatoriano, requerido por la justicia de su país por el delito de tentativa de homicidio, fue expulsado de Colombia y entregado a las autoridades de Ecuador tras un procedimiento adelantado en zona de frontera.

La operación se realizó luego de que los sistemas de control detectaran una alerta internacional vigente en contra del extranjero, lo que activó los protocolos de verificación y cooperación binacional.

¿Quién es el ciudadano ecuatoriano?

Se trata de Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, exconcejal de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en Ecuador, de acuerdo con la información oficial, el ciudadano era buscado por las autoridades judiciales ecuatorianas y registraba una anotación internacional activa por tentativa de homicidio.

El hombre fue identificado cuando intentaba salir de Colombia con destino a Venezuela por el Puesto de Control Migratorio Atanasio Girardot, sin embargo, durante la revisión de antecedentes en los sistemas de información, se confirmó la alerta judicial, lo que permitió establecer que previamente había salido de Ecuador y se había movilizado por territorio colombiano.

Entrega en la frontera con Ecuador

Tras corroborar la información, Migración Colombia aplicó la medida administrativa de expulsión y coordinó su traslado hacia el sur del país.

El procedimiento se concretó en el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca, en el límite con Ecuador, donde el ciudadano fue entregado a las autoridades homólogas ecuatorianas para su respectiva judicialización, según el reporte oficial, la entrega se realizó respetando los derechos humanos y en adecuadas condiciones físicas y mentales.