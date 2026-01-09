Narco que cayó en el Tolima tenía rol clave internacional tras captura de ´Pablo Escobar paraguayo´

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, reveló detalles de la operación que desarrolló la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y en una operación coordinada con AMERIPOL y la Policía Nacional de Paraguay en la que se logró la captura de Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias ´Ganadero´; señalado como coordinador del narcotráfico en Suramérica y responsable del envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La captura se produjo en el municipio de Purificación al suroriente del departamento, como resultado de un trabajo de inteligencia sostenido y de cooperación internacional, que permitió ubicar y neutralizar a uno de los hombres más buscados por las autoridades paraguayas.

Alias ´Ganadero´ era requerido mediante Notificación Roja de INTERPOL por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado habría asumido un rol clave dentro de las estructuras criminales transnacionales tras la caída de Reinaldo Javier Cabañas, alias ´Cucho´, considerado el “Pablo Escobar paraguayo”, quien fue capturado en 2018 en Alto Paraná, Paraguay, luego de la desarticulación de una poderosa red de narcotráfico en la frontera con Brasil.

La Policía Nacional de Colombia destacó que este tipo de operaciones demuestran la efectividad del trabajo articulado entre las agencias de inteligencia y las fuerzas policiales de la región, enviando un mensaje claro: no habrá refugio para las estructuras criminales que atenten contra la seguridad y la legalidad en el continente.

Las autoridades en el Tolima hablan de la captura de este narcotraficante

“El reporte que nosotros tenemos no corresponde al departamento de Policía Tolima porque esta captura habría sido realizada por efectivos de la DIJIN y correspondería a esta circular roja emanada por la República de Paraguay y habría sostenido en el Tolima, pero se espera que la fuente original la DIJIN entregue más detalles”, dijo Alfredo Bocanegra, secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima.

En su cuenta de X, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también se refirió a la operación: “Que esta captura se haya dado en el Tolima no es una coincidencia ni una casualidad. Es resultado de una política clara: la seguridad como eje fundamental de nuestro gobierno, defendida con decisión y lucha contra el crimen. Seguimos avanzando con determinación. Tolima es tierra de legalidad y autoridad. Por eso la seguridad es y seguirá siendo un compromiso innegociable con nuestros ciudadanos”.