Se abren inscripciones para los concursos del 59° Festival de la Leyenda Vallenata

Desde el martes 6 de enero de 2026 a las 8:00 a.m., la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata abrirá las inscripciones para los concursos de la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que este año rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América. El proceso se extenderá hasta el viernes 6 de marzo a las 6:00 p.m.

Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en las oficinas de la Fundación, ubicadas en la Carrera 19 No. 6N-39, vía al puente de Hurtado en Valledupar. También se recibirán por correo certificado o a través del correo electrónico inscripcionesfesvallenato@gmail.com, únicamente desde la fecha y hora establecidas.

Los concursos habilitados son: Acordeón Profesional, Acordeonera Mayor, Canción Vallenata Inédita, Piqueria Mayor, Acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Piqueria Infantil y Piloneras en categorías Mayores, Juvenil e Infantil. Los cambios de cajeros, guacharaqueros o cantantes acompañantes podrán realizarse hasta el 13 de marzo.

Un aspecto clave es que los concursantes en todas las categorías de acordeón no podrán repetir ninguna canción de los cuatro aires (Paseo, Merengue, Son y Puya) en las distintas rondas ni en la semifinal. Los formatos de inscripción estarán disponibles días antes en el enlace: https://festivalvallenato.com/concursos/. Para más información, se habilitó el celular 315 7580186 con Inés Amaya.

El presidente de la Fundación, Rodolfo Molina Araújo, invitó a todos los artistas: “Regresa el acontecimiento anual más importante que tiene Valledupar, el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 59, que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026. Invitamos a acordeoneros, cajeros, compositores y grupos de piloneras para que se inscriban y sigamos promoviendo el vallenato raizal”.

Por su parte, el homenajeado Israel Romero Ospino expresó: “Gracias por recibir con beneplácito este homenaje. Invitamos a los concursantes a inscribirse y seguir destacando nuestra música vallenata. Todos seremos protagonistas”.

Este festival es el máximo representante del género declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, cumpliendo su misión desde 1968.