Jennifer López y Diego Luna protagonizan “El beso de la mujer araña”

Una nueva adaptación cinematográfica llega a salas de cine en Colombia el 8 de enero de 2026, “El beso de la mujer araña”. Dirigida por Bill Condon ganador del Óscar, la película transforma la célebre novela de Manuel Puig en un sofisticado drama musical que dialoga tanto con las heridas políticas latinoamericanas como con la tradición del musical clásico. El resultado es una obra de gran energía emocional, visualmente exuberante y profundamente humana.

Jennifer López encarna a la icónica Mujer Araña y a las figuras cinematográficas que pueblan la mente de Molina, ofreciendo una interpretación expansiva y cargada de matices. Diego Luna interpreta a Valentín, el preso político cuya convicción revolucionaria se enfrenta a la ternura inesperada que surge en la celda. El revelador Tonatiuh Elizarraz encarna a Molina con una complejidad que transita entre la fragilidad, la fantasía y la resistencia íntima. Completan el elenco Bruno Bichir y Josefina Scaglione.

En “El beso de la mujer araña” Valentín, un preso político, comparte celda con Molina, un escapista condenado por escándalo público. Surge un vínculo entre ellos mientras Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita, Ingrid Luna. Aquí Condon combina números musicales de alto impacto con escenas de encierro tensas y sobrias, creando una narrativa donde la política se filtra incluso en los momentos más glamorosos. La cinta llega a las salas este 8 de enero, distribuida por Cineplex Colombia.