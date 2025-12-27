Venesti presenta “Beso”, un tema afrobeat que celebra el amor en todas sus etapas

El cantautor colombiano Venesti, una de las voces más prometedoras y consistentes de la nueva ola latina, presenta su nuevo sencillo “Beso”, bajo el sello AP Global Music. En esta ocasión, el artista explora un Afrobeat romántico y cautivador, fusionando suavidad rítmica con una letra que rinde homenaje al amor en su forma más pura.

“Beso” profundiza en la experiencia emocional del enamoramiento: desde la ingenuidad del primer acercamiento hasta la sensualidad que surge cuando el sentimiento crece y se vuelve inevitable. Es una canción que captura la transición natural entre la ternura, el deseo y la conexión real, manteniendo el sello melódico y moderno que caracteriza a Venesti.

En entrevista con Caracol Radio, el artista indicó que: “Para mí es un poema hecho canción, este tema narra momento bonitos en la relación, generalmente cuando se está empezando y está en la etapa del enamoramiento”.

El lanzamiento llega acompañado de su video musical oficial, dirigido por Kevin Ramírez, quien aporta una estética visual cálida, elegante y emocional. La pieza complementa la narrativa de la canción al mostrar el recorrido íntimo entre dos personas que se descubren a través del amor, el tacto y la complicidad.

“Beso” continúa el gran momento artístico que vive Venesti tras el éxito de “Dificile”, tema que recientemente alcanzó el #1 en Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay, consolidando su presencia en la escena internacional.

Este nuevo logro es el cuarto número 1 que alcanza el artista de Guapi en los charts de Billboard, después de sus singles ‘Umaye" en el 2023, “No Es Normal” en el 2024, “Fuera de lugar” a inicios de este 2025 y el 22 de noviembre con “Difícile” junto a Mike Bahía.

En Caracol Radio contó que una de sus grandes experiencias fue poder trabajar con el artista venezolano Nacho con quién hizo el tema “No es normal”, agregó que fue gracias a su mánager quién hizo la unión con el productor musical Maffio y este a su vez fue quien habló con Nacho y le presentó a Venesti, de allí nació esta canción que ya cuenta con un premio Billboard latino.

El artista adelantó que su próxima canción es con el puertorriqueño Nicky Jam y estará disponible en el 2026, también se estará presentando en la feria de Cali y también hizo una invitación para estar pendiente de sus redes sociales y estar pendientes de todo lo que viene para el próximo año.