Restricciones temporales en el puerto de Barranquilla por fuertes vientos y oleaje

Ante la alerta naranja emitida por el Ideam para la región Caribe, la Capitanía de Puerto de Barranquilla informó que las restricciones en las operaciones marítimas serán temporales y estarán sujetas al comportamiento de las condiciones meteorológicas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El capitán de fragata Bernardo Silva, capitán del puerto de Barranquilla, explicó que aunque se presenta una alteración en el clima, el tránsito marítimo no se encuentra suspendido de manera general, sino que se evalúa de forma permanente según los límites operacionales establecidos.

Restricciones condicionadas al clima

“A pesar del incremento en la altura del oleaje y la velocidad de los vientos, las restricciones son temporales y no permanentes. En el caso del tránsito de buques mercantes de alto bordo que ingresan y salen con carga del puerto de Barranquilla, estas medidas dependen de límites operacionales específicos, que se activan cuando los vientos superan los 50 kilómetros por hora y la altura de la ola está por encima de los tres metros”, señaló el capitán Silva.

Indicó que para los buques mercantes de gran calado, las decisiones se toman en tiempo real, priorizando siempre la seguridad de las tripulaciones, la carga y las instalaciones portuarias.

Recomendaciones para embarcaciones menores y playas

En cuanto a las embarcaciones menores y las actividades recreativas en playas, la autoridad marítima reiteró las recomendaciones de seguridad, el seguimiento durante los recorridos y los controles coordinados con la Policía, salvavidas y la Estación de Guardacostas.

LEA TAMBIÉN: Atlántico activa plan de contingencia por fallas en entrega de medicamentos de Nueva EPS

Estas acciones, según la Capitanía de Puerto, buscan garantizar la protección de los usuarios del mar y de los turistas que visitan la zona durante la vigencia de la alerta naranja en el Caribe.