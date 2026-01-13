A preparar el bolsillo: Seis peajes en Córdoba subirán un 7,1 % a partir del 16 de enero

Montería

A partir del próximo viernes 16 de enero de 2026, los conductores que transiten por las principales vías de Córdoba deberán preparar su bolsillo. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció el incremento anual en las tarifas de los peajes, el cual será del 7,1 % en seis estaciones estratégicas del departamento.

Mientras que el incremento general para el resto del país se fijó en un 5,10 % (basado en el IPC de 2025), en Córdoba el alza es mayor. Esto se debe a que, al componente inflacionario, se le suma un 2 % adicional pactado en los contratos de la concesión Ruta al Mar por conceptos de normalización y avance de obras.

Estaciones afectadas y nuevos valores

El ajuste del 7,1 % se aplicará en todas las categorías vehiculares (de la 1 a la 7) en los siguientes puntos de control:

La Apartada

Manguitos

Mata de Caña

Los Cedros

San Carlos

Purgatorio

Según la proyección para vehículos de Categoría 1 (automóviles, camperos y camionetas), así quedarían los costos aproximados:

Peaje Tarifa Anterior Tarifa con Alza (7,1 %) Los Cedros / Purgatorio $18.400 $19.706 La Apartada / Manguitos $18.400 $19.706 San Carlos / Mata de Caña $18.100 $19.385





Justificación de la medida

La ANI enfatizó que estos recursos son fundamentales para garantizar la financiación, operación y mantenimiento de los corredores viales. Asimismo, se aclaró que en algunos puntos específicos se mantendrán las tarifas diferenciales para las comunidades locales que ya gozan de este beneficio bajo resoluciones vigentes.

Se recomienda a los viajeros y empresas de transporte planificar sus rutas con antelación, ya que las nuevas tablas de costos estarán publicadas en cada estación antes de su entrada en vigor en la segunda quincena del mes.