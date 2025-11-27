Gobernador de Córdoba acusa al Gobierno Nacional de abandono y exige obras viales

Montería

En un hecho calificado como una muestra de desinterés, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, expresó su profunda inconformidad ante la ausencia del Gobierno Nacional en una mesa de trabajo convocada para discutir la crítica situación de los peajes en el departamento.

El mandatario aseguró que, pese a la invitación formal a delegados del Ministerio de Transportes, Agencia Nacional de Infraestructura y Instituto Nacional de Vías (Invías), ningún representante del gobierno central asistió al encuentro.

Zuleta confirmó que, a pesar de esta ausencia, él estuvo presente para acompañar a las comunidades y liderar el debate sobre un tema que afecta directamente a los cordobeses.

“Es muy triste que no le den importancia a Córdoba”, manifestó el gobernador, quien cuestionó con firmeza que se continúe con el cobro en los peajes de Cereté - Montería y Pueblo Nuevo, mientras las vías presentan un evidente deterioro por falta de mantenimiento.

Muchos peajes, pocas mejoras

El eje de la queja del mandatario seccional fue la percepción de que los recursos recaudados a través de estos peajes no se traducen en mejoras para la infraestructura vial del departamento.

Zuleta fue contundente al afirmar que los cordobeses se sienten “los bobos del paseo”, al tener que pagar tarifas elevadas sin ver resultados concretos en la calidad de las vías.

Esta inconformidad no fue aislada. Jóvenes y líderes sociales del departamento hicieron eco del reclamo, respaldando la posición del gobernador y exigiendo transparencia sobre el destino final de los dineros recaudados en los peajes.

La demanda principal fue clara: inversiones reales y verificables que solucionen el estado de la malla vial y devuelvan al departamento el valor de lo que aporta.

La situación dejó en evidencia una fractura en la coordinación entre el gobierno departamental y el nacional, mientras en Córdoba creció el malestar por lo que consideran una falta de retribución a su contribución en peajes.