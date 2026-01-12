Sorpresiva reacción de la prensa argentina a la derrota de Millonarios ante River Plate en Uruguay
El equipo de Marcelo Gallardo se impuso por la mínima diferencia con anotación de Gonzalo Montiel.
Millonarios tuvo su primer partido de pretemporada ni más ni menos que contra River Plate de Argentina, duelo válido por la Serie Río de la Plata que se está disputando en territorio uruguayo.
El equipo bogotano tan solo mostró a tres de los seis refuerzos confirmados hasta el momento y terminó cayendo por la mínima diferencia, gracias a la anotación desde el punto penal de Gonzalo Montiel (infracción de Álex Moreno Paz).
Ahora, el plantel regresó a Buenos Aires para preparar lo que será su duelo del próximo miércoles 14 de enero frente a Boca Juniors en La Bombonera.
El duelo disputado en Estadio Gran Parque Central le permitió tanto a Hernán Torres como a Marcelo Gallardo analizar en competencia el andamiaje de su equipo de cara a lo que viene. En este orden de ideas, los medios argentinos coincidieron en que fue un duelo sumamente parejo en el que poco ocurrió.
- Olé: “Sí, un primer amistoso que por momentos pudo no haber sido de lo más entretenido, pero que no terminó 2-0 solo porque Ruberto falló su penal... El partido ante Millonarios, el octavo mejor del fútbol colombiano en la anual 2025, pudo no haber sido el más atractivo para los hinchas en Argentina y los pocos miles que estuvieron en el Gran Parque Central".
- TyC Sports: “Sin lucir demasiado, River venció 1-0 a Millonarios en Montevideo durante su estreno amistoso de 2026... Millonarios intentó reaccionar, pero se topó con un River ordenado, que supo manejar los tiempos tras ponerse en ventaja”.
- El Gráfico: “Santiago Beltrán, el arquero de emergencia ante la lesión de Franco Armani, respondió bien en las pocas veces que lo llamaron”.
- Clarín: “No fue una orquesta sinfónica, pero en el 1-0 sobre Millonarios de Colombia por la Serie Río de la Plata se vieron algunas cositas interesantes... Fue sobrio también, a pesar del poco trabajo, el estreno de Santiago Beltrán bajo los tres palos”.
- Bola VIP: “el conjunto de Núñez se impuso por la mínima ante el elenco colombiano y logró demostrar en el resultado la superioridad de jerarquía que existe entre los planteles... River ganó 1-0 en un siempre complicado primer partido amistoso durante la pretemporada”.
- La Nación: “Fue un triunfo valioso, teniendo en cuenta las pruebas de algunos jugadores jóvenes y también los debut de Fausto Vera y Matías Viña”.