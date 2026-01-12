Sorpresiva reacción de la prensa argentina a la derrota de Millonarios ante River Plate en Uruguay / @MillosFCoficial

Millonarios tuvo su primer partido de pretemporada ni más ni menos que contra River Plate de Argentina, duelo válido por la Serie Río de la Plata que se está disputando en territorio uruguayo.

El equipo bogotano tan solo mostró a tres de los seis refuerzos confirmados hasta el momento y terminó cayendo por la mínima diferencia, gracias a la anotación desde el punto penal de Gonzalo Montiel (infracción de Álex Moreno Paz).

Ahora, el plantel regresó a Buenos Aires para preparar lo que será su duelo del próximo miércoles 14 de enero frente a Boca Juniors en La Bombonera.

Sorpresiva reacción de la prensa argentina a la derrota de Millonarios ante River

El duelo disputado en Estadio Gran Parque Central le permitió tanto a Hernán Torres como a Marcelo Gallardo analizar en competencia el andamiaje de su equipo de cara a lo que viene. En este orden de ideas, los medios argentinos coincidieron en que fue un duelo sumamente parejo en el que poco ocurrió.