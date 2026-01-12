Millonarios continúa su pretemporada internacional: ¿Cuándo juega su partido contra Boca Juniors?

La gira internacional de Millonarios comenzó con derrota por la mínima diferencia (1-0) ante River Plate, en el Estadio Gran Parque Centra del Montevideo, Uruguay.

Varias novedades presentó Hernán Torres en este partido, como la inclusión en el once titular de los refuerzos Mateo García y Carlos Darwin Quintero. Asimismo, sorprendió con el planteamiento al armar una línea de 5 en el fondo, algo que no había probado en el cuadro capitalino.

Fue un duelo parejo que terminó definiéndose en la segunda parte con una pena máxima cometida por Álex Moreno Paz, que a la postre convirtió Gonzalo Montiel con un certero remate cruzado. Incluso, instantes después hubo otro penalti, esta vez cometido por Jorge Arias, que terminó siendo atajado por Diego Novoa, figura del partido.

Terminado el partido, Millonarios tomó un vuelo chárter que lo regresó de inmediato a Buenos Aires, en donde terminará de preparar su partido ante Boca Juniors.

¿Cuándo se juega el amistoso entre Millonarios y Boca Juniors?

El partido amistoso entre Millonarios y Boca Juniors, que se disputará en La Bombonera y será válido por la Copa Miguel Ángel Russo, está programado para el miércoles 14 de enero a partir de las 5 de la tarde, hora colombiana.

El cuadro xeneize informó que las personas no asociadas al club podrán conseguir sus entradas vía digital a partir del mediodía de este lunes 12 de enero.

La última vez que Millonarios y Boca Juniors se vieron las caras fue en la temporada 2012, más exactamente el 25 de julio. Aquel partido disputado en El Campín concluyó con victoria 1-2 para el equipo argentino, gracias a las anotaciones de Cristian Chávez y Walter Erviti. Por el embajador descontó José Luis Tancredi.

