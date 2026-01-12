Real Madrid anuncia la destitución de Xabi Alonso, tras perder la Supercopa de España con Barcelona
El club oficializó la noticia a través de un comunicado en su página web.
¡Llegó a su fin la etapa de Xabi Alonso en Real Madrid! A través de un comunicado divulgado en la página web del club, se dio a conocer la noticia de la salida del entrenador español “por mutuo acuerdo”.
En su reemplazo quedará Álvaro Arbeloa como encargado, a la espera de que la junta directiva presidida por Florentino Pérez elija al nuevo director técnico.
“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo“, empiza diciendo el texto.
“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, continúa.
Y concluye con agradecimientos por su trabajo realizado durante los últimos meses en la institución: “Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.
La noticia se da justo el día después de que Real Madrid perdiera la Supercopa de España en Arabia Saudí frente al Barcelona, compromiso que terminó 3-2 y significó la tercera consagración blaugrana en las últimas cinco ediciones de este certamen ante su eterno rival
