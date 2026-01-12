Jhon Solís sorprende con su nuevo club en Europa: ¿A cuál equipo llega?

Jhon Solís parece tener definido su futuro en el fútbol europeo. El mediocampista colombiano continuaría su carrera fuera de España y pasaría del Girona a convertirse en posible nuevo refuerzo del Birmingham City de Inglaterra.

El jugador de 21 años venía atravesando una temporada irregular con el conjunto español, en la que disputó 62 partidos, en 16 oportunidades lo hizo como titular, anotando un solo gol y repartiendo una asistencia. La expectativa es que si se hace oficial su llegada al fútbol inglés, Solís pueda encontrar mayor continuidad y logre mejorar su rendimiento.

Solís llegó al Girona de España luego de su paso por Atlético Nacional, club en el que jugó durante dos temporadas. El primero de septiembre dio el salto al fútbol europeo tras ser transferido por un valor cercano a los 6 millones de euros. Con el equipo español también permaneció dos temporadas, aunque sin lograr la regularidad esperada.

Pese a que el colombiano estuvo en el radar de clubes del fútbol brasileño y mexicano, su prioridad fue continuar desarrollando su carrera en Europa, decisión que lo acerca ahora a una nueva etapa en el fútbol inglés, pues el Birmingham, es un club que actualmente milita en la segunda división del fútbol inglés y que tiene como objetivo principal lograr el ascenso a la Premier League durante este año.

Según informó el periodista deportivo Fabrizio Romano, en los próximos días se hará oficial el acuerdo entre el Girona y el Birmingham por el futbolista colombiano. Se espera que en la tarde de este lunes 12 de enero, Jhon Solís arribe a territorio inglés para someterse a los exámenes médicos correspondientes y posteriormente firmar su contrato con el club, el cual podría extenderse hasta junio de 2028.