🔴EN VIVO | Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España: siga acá el partidazo

Desde las 2:00 p. m. (hora Colombia) rodará el balón para dar inicio a la final de la Supercopa de España, donde Barcelona se enfrentará a Real Madrid en el estadio King Abdullah Sports City, en la ciudad de Arabia Saudita. Ambos equipos van en la búsqueda de levantar la copa frente a su eterno rival. El Barcelona aseguró su cupo a la gran final del campeonato después de golear 5-0 a Athletic Club. El Real Madrid, por su parte, logró su clasificación tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid, duelo en el que no estuvo presente, Kylian Mbappé, quien se esta recuperando de una lesión, pero se espera que Xavi Alonso, técnico del equipo merengue coloqué al francés en el XI inicial.