Pico y placa en Girón fue suspendido hasta el 17 de enero de 2026

Bucaramanga

La secretaría de tránsito y transporte del municipio de Girón confirmó que desde el pasado martes 23 de diciembre la medida de pico y placa se encuentra suspendida.

José Reinoso, secretario de tránsito, explicó que la medida “busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas, personas que vienen a visitar todo nuestro centro histórico y todas las dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto a tema turístico, por ello se hizo una mesa de trabajo con todas las demás autoridades del área metropolitana donde Girón decidió suspender la medida desde ese día, no se había socializado puesto que tenemos unos días no hábiles desde el 24 de diciembre a la fecha”.

Así las cosas, el pico y placa en este municipio estará suspendido hasta el 17 de enero y retomará el lunes 19 de enero de 2026, conforme a lo que estableció la administración municipal en el decreto 0244 de 2025.

“Nosotros no podemos pensar que estamos iguales a Bucaramanga ya que sabemos que las condiciones de pico y placa de Bucaramanga vienen desde mucho tiempo atrás y en el resto del área metropolitana ha sido por el juez quince que nos ha solicitado que implementemos esta medida, sin embargo, lo que vamos a tratar de hacer es unificar las condiciones para que toda la ciudadanía que transita en el área metropolitana no tenga tanta confusión”, explicó Reinoso.

La mesa de trabajo en la que se definirán los detalles de la nueva rotación del pico y placa se realizará durante los primeros días de enero de 2026.