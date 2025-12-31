Pico y placa en Bucaramanga: Así será la rotación del primer trimestre de 2026
La Alcaldía de Bucaramanga informó que la medida comenzará a aplicarse a partir del 13 de enero, con cambios en la restricción de circulación tanto entre semana como los sábados.
Bucaramanga, Santander
Antes de finalizar el año, se dio a conocer la resolución que establece la nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga para 2026, medida que comenzará a regir el 13 de enero. Esta normativa busca mejorar la movilidad en la ciudad y distribuir el flujo vehicular de manera más equilibrada durante los primeros meses del año.
La rotación entre semana será de lunes a viernes en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de la siguiente manera:
- Lunes: placas terminadas en 1 y 2
- Martes: placas terminadas en 3 y 4
- Miércoles: placas terminadas en 5 y 6
- Jueves: placas terminadas en 7 y 8
- Viernes: placas terminadas en 9 y 0
En cuanto a los fines de semana, la restricción aplicará los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., siguiendo esta programación:
- 17 de enero: placas 3 y 4
- 24 de enero: placas 5 y 6
- 31 de enero: placas 7 y 8
- 7 de febrero: placas 9 y 0
- 14 de febrero: placas 1 y 2
- 28 de febrero: placas 5 y 6
- 7 de marzo: placas 7 y 8
- 14 de marzo: placas 9 y 0
- 21 y 28 de marzo: placas 3 y 4
- 4 de abril: placas 5 y 6