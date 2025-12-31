Bucaramanga

Pico y placa en Bucaramanga: Así será la rotación del primer trimestre de 2026

La Alcaldía de Bucaramanga informó que la medida comenzará a aplicarse a partir del 13 de enero, con cambios en la restricción de circulación tanto entre semana como los sábados.

Sofía Correa

Bucaramanga, Santander

Antes de finalizar el año, se dio a conocer la resolución que establece la nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga para 2026, medida que comenzará a regir el 13 de enero. Esta normativa busca mejorar la movilidad en la ciudad y distribuir el flujo vehicular de manera más equilibrada durante los primeros meses del año.

La rotación entre semana será de lunes a viernes en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de la siguiente manera:

  • Lunes: placas terminadas en 1 y 2
  • Martes: placas terminadas en 3 y 4
  • Miércoles: placas terminadas en 5 y 6
  • Jueves: placas terminadas en 7 y 8
  • Viernes: placas terminadas en 9 y 0

En cuanto a los fines de semana, la restricción aplicará los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., siguiendo esta programación:

  • 17 de enero: placas 3 y 4
  • 24 de enero: placas 5 y 6
  • 31 de enero: placas 7 y 8
  • 7 de febrero: placas 9 y 0
  • 14 de febrero: placas 1 y 2
  • 28 de febrero: placas 5 y 6
  • 7 de marzo: placas 7 y 8
  • 14 de marzo: placas 9 y 0
  • 21 y 28 de marzo: placas 3 y 4
  • 4 de abril: placas 5 y 6

