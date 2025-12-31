Pico y placa en Bucaramanga: Así será la rotación del primer trimestre de 2026

Bucaramanga, Santander

Antes de finalizar el año, se dio a conocer la resolución que establece la nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga para 2026, medida que comenzará a regir el 13 de enero. Esta normativa busca mejorar la movilidad en la ciudad y distribuir el flujo vehicular de manera más equilibrada durante los primeros meses del año.

La rotación entre semana será de lunes a viernes en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Martes: placas terminadas en 3 y 4

placas terminadas en 3 y 4 Miércoles: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en 5 y 6 Jueves: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Viernes: placas terminadas en 9 y 0

Tenga en cuenta: ¡Atentos! se levanta el pico y placa en Bucaramanga del 1 al 13 de enero de 2026

En cuanto a los fines de semana, la restricción aplicará los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., siguiendo esta programación: