Piedecuesta sin pico y placa: la medida retornará a partir del 13 de enero de 2026

Bucaramanga

Tránsito de Piedecuesta confirmó que actualmente no rige la medida de pico y placa en el municipio, debido a que el decreto anterior perdió vigencia el 31 de diciembre de 2025. En los próximos días será expedido un nuevo decreto mediante el cual se reactivará la medida.

Así lo confirmó Adán Gélvez Sánchez, secretario de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta, quien precisó que la restricción vehicular fue suspendida de manera temporal mientras se define el nuevo marco normativo. De acuerdo con el pronunciamiento, la medida se reactivará a partir del 13 de enero de 2026.

“Esta decisión hace parte de un proceso de articulación con los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, con el fin de mantener coherencia en las medidas de movilidad y control del tráfico vehicular", señaló Gélvez.

Lea también: Santander lidera los contagios de dengue en Colombia

Las autoridades locales señalaron que la reactivación de la restricción busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vial y contribuir a la organización del tránsito en el municipio, especialmente tras el incremento del flujo vehicular registrado a comienzos de año.

Desde la administración local reiteraron el llamado a la ciudadanía para que esté atenta a la publicación oficial del decreto, en el cual se detallarán los horarios, placas restringidas y posibles excepciones, antes de la entrada en vigencia de la medida el próximo 13 de enero.