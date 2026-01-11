Facundo Boné contó por qué no se dio la posibilidad de llegar a Millonarios: esto fue lo que pasó

En el reciente mercado de fichajes en el fútbol colombiano, uno de los nombres más sonados fue el del uruguayo Facundo Boné, que fue recientemente oficializado por el equipo Internacional de Bogotá, con el objetivo de construir un proyecto deportivo serio con los nuevos dueños del club que antes era conocido como Equidad.

En la consolidación de la nueva nómina del cuadro bogotano son varios los nombres importantes que ahora se dirigirá el entrenador Ricardo Valiño, sobre la consolidación del equipo Boné comentó en Caracol Deportes Domingo: “El proyecto es muy bueno, esta gente que llegó viene con ganas de hacer grandes cosas acá en Colombia. Estamos muy felices hoy en día de ser los primeros en abrir el proyecto de Internacional de Bogotá“.

El uruguayo lleva casi tres semanas de pretemporada en Bogotá con Internacional por lo que el trabajo con el entrenador argentino ha sido fundamental, esto reveló sobre su relación con Valiño: “La verdad que el profe se comunicó conmigo y me explicó un poco la idea que tenía con el equipo, sabemos que es un profesor de mucha experiencia que ha dirigido varios años en México, entonces nosotros tenemos que aprender y aprovechar la oportunidad de estar con él. ”

¿Por qué Facundo Boné no fue fichado por Millonarios?

El extremo, que hasta el semestre anterior vestía los colores del Deportivo Pasto, jugará en su tercer equipo en el profesional en el fútbol colombiano, tras su arribo al país en enero del 2022. Sin embargo, este jugador siempre ha estado en el radar de Millonarios, en conversación con Caracol Deportes contó por qué no se pudo dar la negociación con el conjunto albizul.

“Sí, la verdad es que en varios periodos ha sonado la posibilidad de venir más que nada ahora que estaba el profe Hernán (Torres), que fue la persona que me llevó a Tolima, si bien hubo algunas oportunidades, pero nunca se terminó de realizar porque también había un problema de cupo (en la nómina de 25 jugadores), entonces tampoco hubo una gran comunicación para llegar”, explicó Boné.

Sobre las negociaciones con otros equipos: “Con Deportivo Cali sí tuve una conversación, pero muy pequeña, más que nada sobre como eran los números que manejábamos con mi empresario. Pero cuando me salió la posibilidad de Inter de Bogotá el proyecto fue muy bueno, entonces yo tome una decisión bastante rápida, porque también tengo familia por acá”.

Los objetivos del equipo: “Creo que tenemos un gran equipo, ojalá Dios quiera que para el título. Pero como te digo es un proyecto nuevo, esperemos dar el gran paso que va a ser primero clasificarse y después ir marcando nuestro camino”, indicó en uruguayo.