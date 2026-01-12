¿Dónde se va la luz este MARTES 13 de enero en el Atlántico? 

Técnicos de la empresa Air-e Intervenida ejecutarán este martes 13 de enero labores eléctricas en el corregimiento de Pendales, zona rural del municipio de Luruaco, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de energía. Durante las obras se instalarán nuevas redes y se realizarán trabajos de poda preventiva.

Las intervenciones se concentrarán en el sector de la calle 2 con la carrera 5, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, periodo en el que podrían presentarse interrupciones temporales del suministro eléctrico.

Trabajos acordados con la comunidad

Según informó la compañía, estos trabajos hacen parte de los compromisos pactados con la comunidad, luego de una convocatoria realizada por líderes del corregimiento para dialogar sobre la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en la zona.

Air-e Intervenida señaló que las obras buscan fortalecer la infraestructura y prevenir fallas que afecten a los usuarios.

Poda preventiva en Soledad 2000

De manera adicional, este martes también se adelantarán labores de poda en el sector de la calle 48 con la carrera 10B, en el barrio Soledad 2000, en el municipio de Soledad. Estas actividades se realizarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La empresa recomendó a los usuarios tener en cuenta los horarios establecidos y agradeció la comprensión de la comunidad durante la ejecución de los trabajos.