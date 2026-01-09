Ideam mantiene alerta naranja por fuertes vientos y oleaje en el Caribe

El Ideam mantiene activa una alerta naranja por viento y oleaje en el centro y suroccidente del mar Caribe colombiano, una condición que, según la entidad, persistirá durante los próximos días del fin de semana.

Daniel Useche, meteorólogo de turno del Ideam, explicó que “en este momento tenemos una alerta por viento y oleaje en el centro y suroccidente del Mar Caribe en nivel naranja. Es muy probable que se mantenga esta situación para estos próximos días de este fin de semana”. Esta situación está asociada al fortalecimiento de los vientos alisios, característicos de esta época del año.

De acuerdo con el experto, el aumento en la intensidad de los vientos puede generar condiciones marítimas adversas. “Se espera que continúe la intensidad de los vientos alisios aumentando y generando en algunos casos oleajes, con valores por encima de lo normal”, señaló Useche, quien recomendó especial precaución a quienes realizan actividades en el mar.

Velocidades de los vientos y altura de las olas

Desde el Ideam hicieron un llamado directo a turistas, pescadores y operadores marítimos. “Le sugerimos a todos los turistas, pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones, consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar”, indicó el meteorólogo, ante el riesgo que representan estas condiciones para embarcaciones menores.

Finalmente, el Ideam advirtió que durante la vigencia de la alerta naranja los vientos podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, mientras que la altura del oleaje oscilaría entre los 2 y 3 metros, por lo que reiteró el llamado a la prevención y al seguimiento permanente de los reportes oficiales.