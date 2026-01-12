“Digno Palomino no está contemplado para traslado en Barranquilla”: delegando del Gobierno

El delegado de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Camilo Pineda, aseguró en diálogo con Caracol Radio que el Gobierno nacional solo contempla el estudio del traslado de hasta 20 privados de la libertad, todos pertenecientes a la estructura criminal ‘Los Costeños’, entre ellos Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’. El funcionario precisó que no existe ninguna decisión tomada y que el proceso se encuentra en fase de evaluación por parte de las entidades competentes.

Pineda fue enfático en señalar que en ningún momento se ha contemplado el traslado de Digno Palomino a Barranquilla. “Digno Palomino no ha estado ni está contemplado para un eventual traslado”, afirmó el delegado, aclarando que con ese cabecilla no se han dado avances suficientes ni acuerdos que permitan aplicar los protocolos requeridos dentro de un proceso de paz urbana.

Solo se evalúa el caso de alias ‘Castor’ y hasta 20 integrantes

El delegado explicó que lo único que se ha planteado es la evaluación individual de hasta 20 privados de la libertad de ‘Los Costeños’, cifra que fue reducida tras un proceso de negociación.

“Lo único que se ha planteado es el estudio de un eventual traslado de hasta 20 privados de la libertad pertenecientes a la estructura de ‘Los Costeños’, entre ellos Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’. Ese número surgió tras un proceso de diálogo y negociación, ya que inicialmente se había propuesto una cifra mayor que luego fue reducida”, dijo.

Según indicó, cada uno de los casos fue revisado de manera particular, teniendo en cuenta su situación judicial y la voluntad de participar en un eventual proceso sociojurídico. Estos análisis fueron remitidos al Ministerio de Justicia y al Inpec, que serán las entidades encargadas de determinar si el traslado es viable o no.

“Digno Palomino no está contemplado por el momento”

Pineda reiteró de forma categórica que el nombre de Digno Palomino no está contemplado dentro de este proceso.

“En el caso de Digno Palomino, su nombre nunca ha estado contemplado para un traslado. Con él aún no se han logrado los acuerdos necesarios ni se han aplicado los protocolos que permitan tomar una decisión con sustento técnico y de seguridad. Por ahora, su traslado no está contemplado”, sostuvo. Aclarando que no existen las condiciones ni los acuerdos necesarios para avanzar en ese sentido.

Diálogo previo con autoridades y gremios

El funcionario también señaló que no hay fechas definidas para ningún traslado y que cualquier anuncio oficial deberá ser realizado por el Ministerio de Justicia a través del Inpec. Agregó que antes de tomar cualquier decisión se contemplan espacios de diálogo con el alcalde de Barranquilla, el gobernador del Atlántico, autoridades locales y gremios, con el fin de escuchar los distintos puntos de vista y garantizar articulación institucional.

“No se trata de hacer traslados por hacerlos, sino de contar con estas personas en el territorio para avanzar en diálogos sociojurídicos en los que deben participar todas las autoridades y la ciudadanía en general, incluidos los gremios económicos y las víctimas de las violencias urbanas, con una interlocución directa que permita avanzar hacia la pacificación, la reconciliación, el perdón y la irreversibilidad de las condiciones de paz en el territorio. Frente a las preocupaciones expresadas por autoridades locales y gremios, este proceso cuenta con el respaldo irrestricto de la Policía Nacional”, explicó el delegado.

Finalmente, confirmó que el próximo 20 de enero está prevista la instalación de un espacio de diálogo sociojurídico, siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad y coordinación necesarias para avanzar en un proceso que, según afirmó, busca la pacificación y reconciliación del territorio.