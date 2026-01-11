Estructura en concreto del puente vehicular de la Primera de Mayo con 68 ya está terminada.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó en las últimas horas una buena noticia para la capital del país. Confirmó que la estructura en concreto del puente vehicular sur de la Primera de Mayo con 68 ya está terminada. Esta es una obra clave para la Línea 1 del Metro.

#BOGOTÁ | El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan), aseguró que este fin de semana se terminó la estructura en concreto del puente vehicular sur de la Primera de Mayo con 68.



“La última dovela se fundió en la madrugada de este sábado y permitió unir por… pic.twitter.com/WE7ZLX6e6X — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 11, 2026

“Durante este fin de semana terminamos la estructura de este puente vehicular, que además es una obra clave para la Línea 1 del Metro de Bogotá. La última dovela se fundió en la madrugada de este sábado y permitió unir por completo los dos extremos de la estructura”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En este punto del suroccidente de la ciudad estará un tramo del viaducto y la estación número 7 de la Línea 1, que se integrará con la troncal de TransMilenio de la 68, el SITP, el tráfico mixto, las bicticletas y los peatones. Esta es la importancia que tiene esta noticia para la capital.

Es importante mencionar, que la Alcaldía de Bogotá entregó en 2024 el puente del costado norte de la intersección de la avenida Primero de Mayo, con carrera 68, denominado como “El Pulpo”, que será parte del Metro, además que pretende conectar las troncales de TransMilenio de la NQS con las de la avenida 68.