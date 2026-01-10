Llega a Bogotá, desde China, el cuarto tren de la Línea 1 del Metro

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que ya está en la capital del país el cuarto tren de la Línea 1 del Metro. Según el mandatario, el tren salió el 3 de diciembre de China y ya está en Bosa.

“Luego de salir el 3 de diciembre de Quingdao, China, el tren ya está en el patio taller de Bosa, donde pronto iniciará pruebas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El alcalde también destacó, que con corte al 31 de diciembre, la Línea 1 del Metro tiene un 70,72% de avance y, según dijo, de acá hasta octubre, la capital del país recibirá un tren cada 15 días.

Tras un recorrido cercano a los 1.000 kilómetros que inició la semana pasada en el puerto de Cartagena, esta madrugada Bogotá le dio la bienvenida a los seis vagones que lo conforman al hacer su ingreso por el occidente de la ciudad hacia el patio taller de Bosa, donde al igual que los otros tres trenes que lo antecedieron comenzará el proceso final de ensamblaje previo al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas.

A finales de diciembre de 2025 finalizaron las primeras pruebas estáticas e inició la denominada prueba dinámica del primer tren del sistema, que por primera vez circuló de manera autónoma sobre un riel energizado. Antes de que esto ocurriera, con la ayuda de un vehículo auxiliar fue llevado hasta la vía de pruebas de 905 metros.