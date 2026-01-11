Esposa de Yeison Jiménez: Ella es Sonia Restrepo, la bellísima mujer del artista, ¿cuánto llevaban?

En las últimas horas, se conoció la trágica noticia del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, luego del siniestro de la avioneta en la que se transportaba con otras cinco personas , entre Paipa y Duitama. El cantante iba rumbo a Marinilla a cumplir un compromiso musical.

Lea también: URGENTE: Fuentes confirman muerte del cantante Yeison Jiménez tras accidente en Paipa

El cantante además de ser reconocido por su música, era muy familiar. Junto a su esposa Sonia Restrepo tuvo dos hijos, una niña y un niño, aunque tiene otra hija que es mayor. Le contamos sobre su familia y en particular sobre su esposa y su historia de amor.

¿Quién es Sonia Restrepo?

La pareja se conoció durante un evento que tuvo el artista en la ciudad de Manizales en el comienzo de su carrera musical, luego de un tiempo volvieron a salir, pero el cantante tuvo que radicarse finalmente en Bogotá, lo que los llevó a tener una relación a distancia por mucho tiempo, hasta que finalmente comenzaron a vivir juntos.

Sonia Restrepo es contadora pública, cuenta con una especialización en derecho tributario, aunque se ha dedicado principalmente a la gestión del hogar y al apoyo de la carrera de su esposo.

Le puede interesar: Yeison Jiménez: Trayectoria, negocios del cantante, ¿Cuál fue su impacto en la música popular?

De la vida de Sonia Restrepo no se sabe mucho debido a que como pareja decidieron mantenerse alejados de los focos y tener su relación en privado por el bien de sus hijas. Cuando Yeison la conoció, la joven ya era madre de María Camila, una pequeña a la que el artista adoptó como su propia hija, y más adelante tuvieron a Thaliana, a quien nombraron de esa forma por la exreina colombiana Taliana Vargas.

En 2024, en el mes de junio, nació Santiago el hijo menor de la pareja y también el primer varón, un evento que la familia y los seguidores del cantante celebraron con gran emoción.

Pese a los rumores que hubo de su separación en años anteriores, la pareja siguió unida desmintiendo estos hechos y además, Sonia Restrepo se convirtió en un pilar fundamental para Yeison Jiménez, acompañándolo desde sus inicios y apoyando su carrera.

Más información: Yeison Jiménez soñó con su muerte: Esta fue la inquietante premonición que reveló el artista

En desarrollo...