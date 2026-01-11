Yeison Jiménez muere con 34 años: Así reacciona el mundo la música popular y Colombia

El mundo de la música popular está en shock luego de que el reconocido y querido cantante Yeison Jiménez, falleciera a sus 34 años durante un accidente aéreo en Boyacá.

El artista era reconocido a nivel nacional e internacional gracias a su voz y canciones que relataban historias de desamor y traición. Además, gracias a su éxito, llegó a colaborar en canciones que se convirtieron en un éxito en las emisoras del país. Incluso, Jiménez llego a cantar y experimentar nuevos sonidos junto a cantantes como del género del reguetón como Andy Rivera.

Frente a esto, el sector no solo musical, sino también del área de la política, han lamentado la triste noticia de la muerte del cantante. Aquí en Caracol Radio le realizamos un recuento de los emotivos mensajes que han publicado en diferentes redes sociales.

Reacciones tras la muerte de Yeison Jiménez HOY

Fonseca se unió a la ola de despedidas. Dijo en su cuenta de X: “Qué dolor recibir esta noticia, perdemos todos con su partida. La música nunca muere”.

Mi querido Yeison Jiménez me quedo con las conversaciones que un par de veces tuvimos. Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Que dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida. La música nunca muere. — Fonseca (@Fonseca) January 10, 2026

Carlos Vives también se pronunció a través de sus redes tras el fallecimiento. El cantante samario se encuentra en este momento en la feria de Manizales, junto con Silvestre Dangong. Desde allá, se despidió de Yeison.

Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia 🕯🙏🏻 pic.twitter.com/qracFEN5BQ — Carlos Vives (@carlosvives) January 11, 2026

El Charrito Negro se despidió del cantante a través de un corto mensaje en redes sociales.

“Hoy el género popular colombiano está de luto”: Así despide el artista colombiano Pipe Bueno a su colega y amigo Yeison Jiménez:

El artista Luis Alfonso se despidió del cantante Yeison Jiménez a través de un video compartido en sus redes sociales.

Jhonny Rivera, cantante colombiano, se despidió a través de sus redes sociales de su amigo y artista Yeison Jiménez.