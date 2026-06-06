Gobierno de Colombia rechaza cualquier intento de injerencia externa en el proceso electoral

A través de un comunicado, la Cancillería expresó su preocupación ante cualquier manifestación de apoyo, presión o intervención externa que pretenda interferir en el desarrollo del proceso electoral en Colombia.

Y es que las recientes declaraciones del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien advirtió que quitaría las visas a los compradores de votos en las elecciones de nuestro país; abrió un nuevo debate sobre el desarrollo del proceso electoral, que se le sumó el apoyo que entregó el mandatario Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella.

Por lo cual, la Cancillería reiteró en que el proceso electoral en Colombia debe desarrollarse en un ambiente alejado de la interferencia externa, y con la plena observancia del principio de igualdad soberana de los Estados.

Al mismo tiempo, recordaron que la promoción de relaciones amistosas entre las naciones, exige abstenerse de cualquier conducta que pueda interpretarse como una intervención en procesos políticos internos.

LLamado a respetar el proceso electoral

Desde el Gobierno hicieron un llamado a todos los actores internacionales, a obrar con prudencia y responsabilidad en el marco del desarrollo de las elecciones presidenciales de nuestro país.

A su vez, destacaron el trabajo de las Instituciones en brindar las herramientas para que el pueblo decida libremente su destino político.