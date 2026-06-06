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06 jun 2026 Actualizado 16:25

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Política

Presidente Gustavo Petro critica a Abelardo De la Espriella

A pesar de las advertencias de la Procuraduría y el Consejo de Estado, el presidente volvió a hablar de la actual contienda electoral en Córdoba.

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A pesar de la tensión que se vive por el momento político que atraviesa el país, el presidente Gustavo Petro ofreció un discurso en Córdoba con varios señalamientos hacia la oposición.

El mandatario habló sobre la importancia del voto de los colombianos en la segunda vuelta presidencial, y advirtió por las consecuencias que vendrían para el país, si escogen a un presidente que viene de la corriente de los que usaron “sierras”.

“Triste el pueblo que devuelva al sillón de la Casa de Nariño, al defensor del paramilitarismo que crucificó 200.000 vidas de seres humanos en Colombia”, puntualizó.

Petro crítica posición de Trump con las elecciones en Colombia

Durante su discurso en Montería, el mandatario lanzó cuestionamientos hacia el presidente Donald Trump por su posición y apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella: “nos quieren imponer al que quieren, jovencillo de Miami que no conoce a Colombia (...) al que pretende devolverle el poder a los paramilitares asesinos”.

También se refirió a la advertencia del secretario de Estado, Marco Rubio sobre las elecciones en Colombia, y le hizo un llamado para que en Estados Unidos se definan si quieren seguir trabajando en conjunto para combatir el narcotráfico con Colombia.

Dijo que: “yo no lo acepto, me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC. Y si me quieren llevar preso, inténtenlo, pero no bajaré la voz, porque aquí, antes de que quieran llevarme preso, me querrán asesinar también si los espectros de la muerte vuelven a ganar y gobernar desde la Casa de Nariño”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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