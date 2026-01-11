¿Cómo evitar las llamadas de números desconocidos?: este es el sencillo truco que puede aplicar

Con el paso del tiempo, los celulares se han convertido en una opción muy útil para que las personas puedan comunicarse por medio de una llamada en cualquier momento del día sin importar el lugar donde se encuentren. Sin embargo, hay algunas que pueden causar cierta incomodidad al provenir de números desconocidos.

En algunos casos, esto también puede convertirse en un mecanismo que utilizan muchos delincuentes para engañar a sus potenciales víctimas con tal de obtener datos sensibles como correos electrónicos, claves y demás contraseñas para acceder a cuentas bancarias, incluso hay quienes buscan extorsionarlas con tal de obtener dinero por parte de ellas. Además, algunas entidades realizan diferentes llamadas con el propósito de ofrecer diferentes productos y servicios.

Si bien algunas personas optan por rechazar manualmente este tipo de llamadas para evitar principalmente algún intento de estafa, existe una opción que las personas pueden activar desde sus celulares inteligentes para bloquear este tipo de comunicaciones.

¿Cómo funciona este proceso en dispositivos Android?

Si una persona cuenta con un celular Android, puede llevar a cabo el siguiente procedimiento:

Ir a la aplicación “Teléfono” (normalmente aparece con un icono de color verde o azul).

Pulsar los tres puntos que están ubicados en la esquina superior derecha .

. Una vez aparezca la ventana de configuración, deberá dar clic en la opción “Bloquear”.

Luego de ello, deberá habilitar la opción “Bloquear las llamadas de desconocidos”.

¿Cómo se activa en dispositivos iPhone?

En caso de que el usuario tenga un dispositivo iPhone, deberá seguir el siguiente paso a paso:

Ir a la aplicación “Teléfono”.

Buscar el panel de ajustes en esta aplicación.

Seleccionar la app para contactar otros números.

Luego de ello, habilitar la opción “Silenciar las llamadas desconocidas”.

De esta manera, solamente ingresarán las llamadas que realizan los contactos registrados en el celular de cada persona. Mientras que las demás serán desviadas, pero aparecerán en el historial que muestra la aplicación de Teléfono.

Es importante señalar que esta configuración puede aplicar para cualquier número que no se encuentre ingresado en el dispositivo móvil, lo que significa que incluso puede rechazar alguna llamada importante que esté esperando una persona y que no venga directamente de alguno de sus contactos.

¿También bloquea las llamadas de emergencia?

Si una persona recibe alguna llamada proveniente de las líneas de emergencia, el bloqueo de números desconocidos se deshabilita automáticamente en las próximas 24 horas para que la comunicación se efectúe con normalidad. Esto aplica para entidades como la Policía Nacional, los bomberos o la Cruz Roja.

¿Qué otras formas de bloqueo funcionan ante llamadas desconocidas?

Otra opción que también pueden manejar las personas es bloquear el número o algún contacto de quien no desea recibir llamadas. Sin embargo, esta suele ser mucho más demorada al ser un proceso manual.

Por otra parte, existen diferentes aplicaciones que pueden instalar los usuarios en sus dispositivos móviles para desviar las llamadas desconocidas o spam, ya sea por campañas de telemarketing o ante una posible estafa. Además, cuenta con opciones para restringir los mensajes de texto de números no deseados, lo que le brinda una mayor seguridad al teléfono.