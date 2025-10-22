¡No más Spam! Cómo bloquear el 100% de las llamadas molestas en Colombia: guía definitiva 2025 / Thitima Uthaiburom

¿Suena su teléfono a cada momento con ofertas de créditos que no pidió, promociones de viajes o encuestas interminables, o tal vez las llamadas que nunca le responden cuando contesta? Si siente que su celular se ha convertido en el blanco de comerciales no deseados, no está solo. Millones de colombianos lidian a diario con esta invasión a su privacidad.

La buena noticia es que ponerle un freno total a estas llamadas molestas es posible, y en Caracol Radio le contamos, de forma clara y sencilla, cómo hacerlo combinando el poder de la ley con la tecnología que ya tiene en su bolsillo.

La Ley “Dejen de Fregar” y el Registro Nacional de Excluidos

Desde finales de 2023, Colombia cuenta con una poderosa herramienta legal para defender la tranquilidad de los ciudadanos: la Ley 2300, popularmente conocida como la “Ley Dejen de Fregar”.

Esta ley le da fuerza de ley a un mecanismo que muchos desconocen, pero que es increíblemente efectivo: el Registro de Números Excluidos (RNE), administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).Imagine un listado nacional, obligatorio para todas las empresas, donde usted puede inscribir su número telefónico para que lo llamen más.

Eso es exactamente el RNE. Al inscribirse, las empresas tienen la obligación legal de eliminar su contacto de sus bases de datos de mercadeo. Incumplir esta norma puede acarrearles fuertes sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Guía paso a paso para inscribirse en el RNE

Ingrese al portal oficial: Diríjase desde su computador o celular al sitio web oficial del Registro de Números Excluidos de la CRC. Es un trámite 100% gratuito. Cree su cuenta: Si es su primera vez, haga clic en “Registrarse”. Necesitará su tipo y número de documento, un correo electrónico válido y crear una contraseña. Solicite su exclusión: Una vez ingrese a la plataforma, busque la opción para registrar su solicitud. Aquí viene lo más importante: debe seleccionar explícitamente los canales que quiere bloquear. Marque la casilla de “Llamadas Telefónicas”. Aproveche y bloquee también: Mensajes de texto (SMS), mensajes por aplicaciones como WhatsApp o Telegram, y correos electrónicos no deseados. Confirme su solicitud: Siga las instrucciones finales para enviar su petición.

Las empresas tienen un plazo máximo de cinco días hábiles para dejar de contactarlo con fines comerciales a través de los canales que usted excluyó.

Cómo bloquear números desde su teléfono

Mientras el RNE hace su trabajo a nivel legal, usted puede potenciar su protección usando las funciones integradas en su smartphone.

Bloqueo manual: Abra la aplicación “Teléfono”, busque el número molesto en su lista de recientes, tóquelo y mantenga presionado. Seleccione “Bloquear” o “Marcar como spam”.

Filtro automático de spam: En la app de Teléfono, toque los tres puntos (Menú) y vaya a “Configuración”. Busque “Identificador de llamadas y spam” y active la opción “Filtrar llamadas de spam”. Su teléfono hará el trabajo sucio por usted.

Apps especializadas contra el Spam

Para una capa extra de seguridad, existen aplicaciones que funcionan como una “comunidad global” contra el spam. Millones de usuarios reportan números molestos, creando una base de datos en tiempo real.

Truecaller: La app más popular. Identifica a utomáticamente quién llama, incluso si el número no está en sus contactos, mostrando si es un banco, una estafa o telemercadeo, y puede bloquearlo.

La app más popular. Identifica a incluso si el número no está en sus contactos, mostrando si es un banco, una estafa o telemercadeo, y puede bloquearlo. Hiya: Una alternativa muy confiable con funciones similares para detectar y bloquear fraudes y spam.

Es importante recordar que estas aplicaciones requieren acceso a sus contactos y registro de llamadas para funcionar. Siempre descárguelas desde tiendas oficiales y revise los permisos que solicita.