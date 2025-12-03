Por qué NO darle un celular a niños menores de 12 años: Estudio revela 3 enfermedades que padecen

Con los avances acelerados de la tecnología, cada vez es más común que las personas adquieran un celular moderno con múltiples funciones. Para muchos adultos, se trata de una herramienta indispensable para el trabajo, ya que permite optimizar tareas, coordinar actividades y mantener una comunicación constante.

Sin embargo, esta dinámica ha comenzado a trasladarse a los más jóvenes. En la actualidad, numerosos niños tienen acceso a un dispositivo electrónico, ya sea un iPhone o un Android, desde edades tempranas.

La presión de los entornos escolares, las solicitudes insistentes de los hijos o la intención de mantener un canal de comunicación permanente han llevado a muchos padres a tomar la decisión de regalar un celular antes de lo recomendable.

Esta tendencia ha despertado inquietudes importantes: ¿cuál es la edad “correcta” para que un niño tenga su primer celular? La respuesta no es sencilla, pero la ciencia ofrece algunas pistas.

Estudio revela los riesgos de que un menor de 12 años tenga celular

Un estudio reciente de la Universidad de Pensilvania, publicado en la revista científica Pediatrics y realizado con una muestra de 10.000 niños, expuso tres riesgos principales que enfrentan los menores de 12 años que tienen y usan un celular de manera regular.

Según el análisis, estos niños presentan una mayor probabilidad de desarrollar:

1. Obesidad

El tiempo excesivo frente a la pantalla limita la actividad física, lo que incrementa el riesgo de subir de peso y adoptar hábitos sedentarios desde edades tempranas.

2. Depresión

El uso del celular puede exponer a los menores a redes sociales, ciberacoso o comparaciones constantes, factores que pueden desencadenar síntomas depresivos.

3. Problemas de sueño

La luz azul de las pantallas altera los ciclos de sueño, especialmente si los niños utilizan el celular en las noches o lo mantienen en su habitación.

La doctora Ran Barzilay, autora principal del estudio y psiquiatra infantil del Hospital de Niños de Filadelfia, advierte: “Antes de darle un celular a un niño hay que pensar lo que implica para su salud, y actuar en consecuencia”.

¿Cuál es la mejor edad para que un niño tenga celular?

Aunque los menores desarrollan habilidades digitales desde muy pequeños y navegan por internet incluso antes de los 13 años, los especialistas coinciden en que el acceso debe ser progresivo y supervisado.

La recomendación general es que un niño tenga su primer celular y cuentas en redes sociales a partir de los 14 años, siempre bajo acuerdos claros con los padres. Esto incluye:

Límites de tiempo de uso.

Supervisión del contenido.

Reglas de comportamiento digital.

Horarios y normas específicas para la conexión.

3 Recomendaciones a los padres sobre el uso del celular

Evitar el celular en la habitación

No permitir que el menor duerma con el dispositivo dentro del cuarto. Mantenerlo lejos ayuda a mejorar la calidad del sueño y evita tentaciones nocturnas.

Fomentar actividades deportivas

El ejercicio físico es una de las mejores alternativas para disminuir el tiempo frente a las pantallas. Además, contribuye al bienestar emocional y social.

Optar por alternativas de comunicación

Si la prioridad es comunicarse, no es necesario adquirir un celular de alta gama. Existen relojes inteligentes para niños que permiten enviar y recibir llamadas de manera segura.

Diversos estudios confirman que los jóvenes con acceso ilimitado al celular pasan menos tiempo socializando, haciendo ejercicio y durmiendo adecuadamente, actividades esenciales para su bienestar integral. La adolescencia es una etapa delicada en la que incluso cambios mínimos en el sueño o la salud mental pueden generar efectos profundos y consecuencias a largo plazo.