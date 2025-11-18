¿Cuál marca de celular es más popular en Colombia? IA asegura que no tienen el teléfono más vendido

Según un estudio realizado por ‘Branch’, en Colombia se ha evidenciado una rápida transición hacia la tecnología, especialmente, al uso de dispositivos móviles como smartphones, que prácticamente se han convertido en una parte fundamental de la vida de los colombianos, pues, en dicho informe, se reveló que aproximadamente el 98.8% de los ciudadanos, han usado un celular de cualquier tipo.

Con relación a esto, también se encontró que en el día a día, cerca del 98,5% de la población utilizan un dispositivo móvil tipo smartphone, mientras que 12% usa un celular sin las características de un teléfono inteligente. Dicha estadística, deja en claro que en la actualidad, el estar conectado con la sociedad y con el mundo se ha convertido prácticamente en una necesidad.

¿En Colombia hay más celulares iOS o Android?

Uno de los aspectos a evaluar, es la dominancia que tiene un tipo de sistema operativo, teniendo como referentes Android y iOS (Apple), los más populares a nivel mundial y los que mayor presencia tienen en el mercado. Aquí, se encontró que alrededor del 77% de la población colombiana que cuenta con un smartphone, es de categoría Android, mientras que el 23% restante, corresponde a dispositivos de Apple.

¿Cuáles son las marcas más populares en Colombia?

Sin embargo, si recurrimos a cuáles son las marcas con mayor presencia en el país, encontramos que si bien Android es el sistema operativo preferido, diferentes marcas hacen uso de dicho sistema. Pues según la inteligencia artificial, la marca de teléfonos más comunes de Colombia, sería la marca Samsung, con un 25%, seguida de marcas como Xiaomi (21%), Motorola (16%), Poco (10%), y el resto se dividiría en marcas menos reconocidas.

A pesar de esto, y por el lado de los celulares iOS, la marca referente sería la única compuesta por este sistema operativa, que son los smartphones Apple, que tendrían una participación cercana al 23%, siendo así, la segunda marca más popular de Colombia, solamente después de los dispositivos Samsung.

Los celulares más vendidos en 2025

Por otro lado, en cuanto a los dispositivos más vendidos en 2025, a diferencia de lo que se esperaría, el celular preferido por los colombianos, según la IA, es el Xiaomi Poco X7 PRO, seguido por el Motorola Moto G04s y el Samsung Galaxy A05.

Los celulares iPhone

Mientras tanto, referente a los dispositivos de la marca Apple, la IA aseguró que a pesar de no tener los dispositivos más vendidos frente a otras marcas, la gran participación en Colombia se debe a diversos factores, como por ejemplo, el tiempo útil de los dispositivos, los pocos modelos disponibles y la alta cantidad de ventas de segunda mano.

Mercado colombiano

Por último, la IA hizo énfasis en que si bien no hay un solo modelo de celular que sea muy dominante en el mercado colombiano, si se logra evidenciar una tendencia a la compra de celulares de marcas como Xiaomi, Motorola o Samsung, y específicamente, en modelos cuyos precios oscilan entre los $500.000 y $1′500.000 pesos colombianos, manteniéndose en una categoría de dispositivos gama media y baja.

