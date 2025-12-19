Comenzaron las pruebas de energización de los trenes del Metro de Bogotá

Obras en el viaducto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Bogotá D.C

Este viernes 19 de diciembre, el gerente de la Empresa Metro, Leónidas Narváez , anunció que ya habían iniciado las pruebas eléctricas en las líneas férreas y las pruebas estáticas en las cocheras.

“Seguramente al día 22, 23 de diciembre tendremos ya el primer tren operando en la línea de prueba de 905 metros, ya haciendo pruebas dinámicas que están relacionadas con capacidad de aceleración, de frenado y empezar a mirar la coordinación de las puertas de los vagones con una similitud de puertas de plataforma de estación para mirar esa coordinación que es muy importante, es uno de los hitos fundamentales”, aseguró Narváez.

El cuarto tren del Metro llegará a Colombia a comienzos de enero de 2026 y a partir del 22 de ese mes llegarán los trenes siguientes.

De acuerdo con Narváez, llegarán de a dos o tres trenes por mes en 2026, para finalmente entre octubre y noviembre completar los 30 trenes que componen la Primera Línea del Metro de Bogotá.

“La primera semana de junio vamos a tener pruebas en el viaducto, en una longitud de los 5.760 metros que iría hasta la estación 4 en la primera de mayo en Kennedy”, precisó el gerente.

Estas pruebas están relacionadas para verificar con capacidad de aceleración, frenado y automización.