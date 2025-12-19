Cae nuevo cargamento de marihuana de las disidencias de Ivan Mordisco en el sur del Tolima

Tolima

En la vía que conduce del corregimiento de Herrera hacia el casco urbano de Rioblanco, en el sur del Tolima, tropas del Ejército Nacional y personal de la Policía interceptaron un vehículo de servicio intermunicipal en el que se transportaban dos tulas con marihuana.

De acuerdo con el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, los soldados verificaron los paquetes y, tras constatar sus características, determinaron que se trataba de 27 kilos de marihuana, con un valor comercial aproximado de 69 millones de pesos.

“En consecuencia, se adelantaron las actuaciones correspondientes para establecer su procedencia. De acuerdo con lo manifestado por el conductor del vehículo, la carga había sido enviada como encomienda y tenía como destino final la ciudad de Villavicencio”, remarcó el coronel Pérez.

Según el oficial, el cargamento al parecer pertenecería al frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, facción de alias Iván Mordisco.

“La acción operacional afecta de manera directa las economías ilícitas del grupo armado organizado residual Frente Ismael Ruiz, que estaría utilizando este corredor estratégico para el transporte de estupefacientes entre los departamentos del Tolima y el Valle del Cauca”, concluyó.