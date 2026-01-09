Peligroso alfil de ‘Iván Mordisco’: Fuerza Pública confirma la muerte de alias ‘Polo’

Colombia

La Fuerza Pública confirmó en las últimas horas la muerte, en desarrollo de operaciones militares, de Cristian Eiler Matías Hernández, conocido con el alias de 'Polo‘, uno de los principales hombres de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ en el sur del país.

El operativo se llevó a cabo entre el 1 y el 2 de enero de 2026, tras un trabajo de inteligencia militar y policial que permitió ubicar al cabecilla en zona rural del municipio de Mirití, en Amazonas.

“Se logró la muerte en combate de cuatro terroristas, de los cuales tres están en medicina legal y uno, alias Polo, está siendo ocultado por la misma estructura en el Amazonas”, afirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López.

La acción hizo parte de una ofensiva sostenida de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el anillo más cercano del máximo jefe de las disidencias.

De acuerdo con las autoridades, el despliegue operacional se extendió durante cerca de siete días e incluyó capacidades por tierra, río y aire.

¿Cómo fue el operativo?

En el lugar, alias Polo intentaba evadir el cerco militar cuando se produjo el enfrentamiento que dejó como resultado cuatro integrantes del grupo armado muertos en desarrollo de la operación, cuatro capturados y tres más sometidos a la justicia.

Inicialmente, tres de las personas capturadas afirmaron ser menores de 18 años. Sin embargo, tras las diligencias de identificación ante las autoridades competentes, se confirmó que todos son mayores de edad, por lo que deberán responder judicialmente conforme a la ley.

¿Cuál era el rol de ‘Polo’ en el esquema de ‘Mordisco’?

‘Polo’ había sido designado por ‘Iván Mordisco’ y por alias ‘Alonso 45′ como cabecilla principal de la estructura criminal que delinque en el departamento del Amazonas, luego de la neutralización de alias Jenny Lara, ocurrida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, Mirití Paraná.

Desde esa posición, habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública.

Según información oficial, este cabecilla también estaría vinculado a varios atentados contra unidades militares y policiales, entre ellos el ataque con explosivos contra la base militar de Araracuara en agosto de 2025 y el hostigamiento a un puesto fluvial de la Armada Nacional en la base militar La Tagua, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en septiembre del mismo año, mediante el uso de embarcaciones cargadas con explosivos.

Incautaciones y resultados de la operación

Durante la operación, las autoridades incautaron 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, material de intendencia y dos embarcaciones utilizadas para el desplazamiento fluvial de la estructura criminal.

Medidas que se van a tomar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó reforzar el dispositivo de seguridad por tierra, río y aire con el fin de ubicar a otros integrantes de esta estructura criminal a cargo de ‘Iván Mordisco’.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar, de manera confidencial, a través de la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo, cualquier información que permita prevenir acciones de grupos armados ilegales y proteger la seguridad de los territorios.