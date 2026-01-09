Ejercito anuncia golpe a la economía de las disidencias de ´Iván Mordisco´ en el Tolima

Tolima

El Ejercito Nacional reportó la incautación de 400 kilos de marihuana pertenecientes al frente Ismael Ruiz de las disidencias de alias ´Iván Mordisco´ en operativos desarrollados en el último mes el sur del Tolima.

La cifra hace parte de las operaciones adelantadas sobre el corredor que conecta en el sur del Tolima hacia el municipio de Rioblanco, zona en la que opera este grupo insurgente.

Según el coronel, Arnold Esneider Pérez Linares, Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en la última incautación se encontraron 27.4 kilos de marihuana escondidos en la vereda Las Mercedes del municipio de Rioblanco, punto en el que integrantes del GAO-r frente Ismael Ruiz los iban a recoger.

“La información obtenida por las tropas, estas llegaron antes y ubicaron los bultos, que por su olor y características se asemejaron a marihuana. Posteriormente fue trasladado hasta la base militar para su pesaje, el cual arrojó 27.4 kilos que tendrían un valor comercial cercano a los $70 millones”, aseguró el coronel, Arnold Esneider Pérez Linares.

Finalmente, la Sexta Brigada del Ejército aseguró que con el resultado operacional se afectan las economías ilícitas de este grupo armado organizado residual, quienes estarían movilizando cargamentos de narcóticos por este corredor de movilidad que conecta el Tolima con el Valle del Cauca.