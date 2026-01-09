“Solo buscan auxilio”: MinDefensa frente a propuesta de alianza de ‘Mordisco’

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a la reciente reaparición de alias Iván Mordisco, quien hizo un llamado a otros grupos armados ilegales para unirse. Declaración que según el ministro de Defensa, se da en contra de Estados Unidos, en un intento por evitar su captura.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, la reaparición de Mordisco no es una muestra de fortaleza, sino un “llamado de auxilio” ante la presión sostenida de la Fuerza Pública durante los últimos 12 meses.

“Alias Mordisco ha sido afectado tan críticamente que hoy recurre a pedir protección a otros carteles del narcotráfico para no terminar neutralizado por una acción del Estado”, afirmó el ministro.

El ministro Sánchez recordó que por ‘Mordisco’ se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, y reiteró que la persecución en su contra no cesará.

“La Fuerza Pública no descansará hasta encontrarlo y que pague por sus delitos. Alias Mordisco pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales y reclutadores de menores, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que más daño le ha hecho a Colombia”, sostuvo.

El ministro también lanzó fuertes críticas contra los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias, asegurando que han demostrado que su verdadero interés no es una causa social o política, sino el narcotráfico.

“Dicen luchar por el bien de los colombianos, pero lo único que saben hacer es vivir del narcotráfico. No son capaces de emprender una actividad legal, limpia y honesta que le haga bien a la comunidad”, señaló.

Asimismo, Sánchez afirmó que muchos de estos criminales poseen grandes fortunas, incluso superiores a las de la mayoría de los colombianos, pero advirtió que esto no los hará intocables. “No importa dónde estén, allá va a llegar el Estado colombiano”, enfatizó.

En su intervención, el ministro invitó a los integrantes de estas estructuras criminales a desmovilizarse y a dejar de causar daño al país. “Que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve ante la justicia”, dijo, al tiempo que recordó los canales de denuncia ciudadana a través de las líneas 107 y 157.

Finalmente, le jefe de la cartera de Defensa advirtió sobre las alianzas entre estos grupos, señalando que aunque se enfrentan en regiones como el Catatumbo, se unen en otras zonas como el sur de Bolívar cuando se trata de proteger el negocio del narcotráfico. “El narcotráfico los une, pero también los conduce a su propia autodestrucción”, concluyó.