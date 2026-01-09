Precio oficial del dólar en Venezuela HOY, 9 de enero, según el BCV: ¡Cierra la semana al alza! . Imagen de fondo de Canva

Comenzó la liberación de presos políticos en Venezuela, un hecho importante que muchos venezolanos celebran, puesto que muchos de sus familiares y figuras relevantes, permanecen presas, la mayoría, por ejercer la oposición al régimen que lleva ya muchos años en el poder.

En algunos casos, varios ciudadanos provenientes del territorio bolivariano, han tenido que permanecer en el exilio por temor a que se atente en contra de sus vidas. Si bien hasta el momento no se ha dado una cifra oficial que determine cuál es la cantidad exacta de personas que estarán nuevamente en libertad.

Por otro lado, desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó una serie de declaraciones en las que afirmó que ya hay una ruta para “recuperar” y “restablecer” al país de tal manera que, no sean los mismos los que comanden. Además, se les ha lanzado varias advertencias a la oposición si llega a intentar algo extraño o violento, nuevamente.

En cuánto está el dólar hoy en Venezuela

El Banco Central de Venezuela se encarga de presentar varios indicadores económicos sobre el país. Sin embargo, hasta el momento, esta entidad financiera no ha reportado cambios que permitan realizar un análisis sobre cómo se encuentra el estado monetario del país, por lo que el último informe publicado con detalles acerca de su economía, data de julio del 2025.

Pese a lo anteriormente mencionado, algo que sí actualiza a diario el Banco Central, es el valor de las divisas, entre ellas, una de las más importantes: el dólar. Es así que, para este viernes, 9 de enero, el precio de dólar en Venezuela para el día de hoy, se establece en 325,38940000 bolívares.

Asimismo, otras monedas que figuran en el listado con sus respectivos precios, son las siguientes:

Euro: 379,64157466 bolívares.

379,64157466 bolívares. Yuan chino: 46,61004712 bolívares.

46,61004712 bolívares. Lira turca: 7,56001684 bolívares.

7,56001684 bolívares. Rublo ruso: 4,04195873 bolívares.

Dólar HOY en Colombia

Para este viernes, 9 de enero, el precio del dólar HOY en Colombia se establece en $3.734 pesos colombianos. Esto, según el TRM del Banco de la República. En Comparación del día de ayer, 8 de enero, su valor vuelve a caer, puesto que el precio del dólar se cotizó sobre los $3.748 pesos colombianos, es decir, bajó $14 pesos

Asimismo, en las casas de cambio, la cotización del dólar en las casas de cambio en las principales ciudades son:

Bogotá D.C. : Te compran $3,710 | Te venden $3,840

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,590 | Te venden $3,760

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,730 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

