Precio del dólar HOY en Colombia, 9 de enero, según lo presentado por el TRM del Banrep: ¿bajó?

El Banco de la República es la entidad financiera más importante del país, ya que se encarga de hacer diversas tareas de suma importancia, como el aumento del IPC en Colombia, el estado de la inflación y muchos factores más. Asimismo, esta suele lanzarle ciertas advertencias al gobierno, sin importar quién esté, para asesorar y guiar, cuando se trata de aumentar el presupuesto de la Nación.

Precio del dólar HOY en Colombia

De las tantas funciones que ejerce el banco, este también se encarga de presentar el valor del dólar durante el día. De esta manera, para este viernes, 9 de enero, el precio del dólar HOY en Colombia se establece en $3.734 pesos colombianos. Esto, según el TRM del Banco de la República.

En Comparación del día de ayer, 8 de enero, su valor vuelve a caer, puesto que el precio del dólar se cotizó sobre los $3.748 pesos colombianos, es decir, bajó $14 pesos, acercándose, cada vez más, a los $3.730 pesos. Por otro lado, en el camino también está la compra y venta de estos dólares, cuyo precio, puede variar dependiendo la región, pero, tomando como base, lo establecido por el TRM.

Es así que, en las casas de cambio, la cotización del dólar en las casas de cambio en las principales ciudades son:

Bogotá D.C. : Te compran $3,710 | Te venden $3,840

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,590 | Te venden $3,760

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,730 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

Es importante tener en cuenta que esto puede cambiar, dependiendo la ciudad en la que se encuentre cada persona, puesto que puede influir la casa de cambio a la que se acuda.

Euro hoy en Colombia: así se cotiza este 9 de enero

El euro, al igual que el dólar, tiene un gran atractivo dentro del mercado financiero a nivel internacional. Investing se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, productos, insumos, empresas y más alrededor del mundo.

Es así que, de esta manera, para este viernes 9 de enero, el precio del euro HOY en Colombia, se establece sobre los $3.777 pesos colombianos. Representando una baja considerable, ya que hace algunos días, su valor se cotizaba sobre los $4.000 pesos.

Hasta el momento, no hay, como tal, estudios que expliquen lo que pueda ocurrir este nuevo año a nivel económico en Colombia. Sin embargo, expertos aseguran que, en parte, puede llegar a influir esto, dependiendo quién sea el presidente, y quienes estén en su gabinete. Por ahora, solo queda esperar mientras son las elecciones en Colombia y ver que agenda pueda programar el próximo mandatario.

