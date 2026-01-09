Lo más importante es ver cómo detener la violencia y persecución en Venezuela: diputado Henri Falcón

Venezuela atraviesa una era diplomática cambiante que ha conmocionado al mundo, luego de la intervención por parte de los Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa por diversas acusaciones asociadas al terrorismo y al narcotráfico. Si bien hasta el momento, quien tomó el lugar del mandatario es la ahora presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, el panorama, para muchos, sigue siendo el mismo.

Esto lo cuestiona un poco el diputado venezolano, Henri Falcón, exchavista y ahora opositor, que habló en 6 AM de Caracol Radio, sobre cuáles son los retos que enfrenta Venezuela para poder mejorar y a su vez, agradeció al gobierno actual, la liberación de estos presos políticos.

“Ahora lo más importante para nosotros es: cómo detener la violencia y la persecución en nuestro país. Por eso valoramos este gesto del Gobierno como un paso importante en una dirección correcta, porque hemos venido insistiendo desde hace muchos años y haciendo mucho énfasis este año pasado, y más ahora que hemos tomado ese protagonismo en la Asamblea Nacional”, enfatizó Falcón.

Le recomendamos: Venezuela anuncia liberación de “importante número” de presos políticos nacionales y extranjeros

La liberación de presos políticos y la posibilidad de que opositores regresen

Es un gran logro para Venezuela que este se esté dando dentro del país, ya que muchos de ellos, son pertenecientes a la oposición, lo que ha causado que la libertad de expresión sea casi que un delito. Según lo explicado por el diputado, es crucial tener presente que con la situación actual, todo es progresivo.

“Nosotros decíamos ayer en un mensaje en la Asamblea Nacional en Venezuela que urge la unidad nacional. Es decir, abrir un gran espacio de diálogo, pero un diálogo productivo, respetuoso y fructífero. Ese diálogo comporta precisamente en poner en la mesa posiciones contrapuestas y avanzar en temas que son importantes más allá del tema político y el tema económico”.

A su vez, dijo que, en su opinión, el problema real de Venezuela, recae en los siguientes puntos:

La economía.

El sistema salarial.

El sistema de pensiones.

La inflación.

La pobreza.

La compra de suministros básicos, como medicamentos y alimentos.

Falcón asegura que la situación interina del país es compleja, puesto que nadie esperaba una invasión extrajera, la cual calificó de inaceptable, puesto que viola la soberanía del territorio Nacional. Además, agregó que, urge una unidad nacional en donde se paute una transición pacífica que no ponga en riesgo la vida de los ciudadanos venezolanos.

Le puede interesar: De la cocaína a la extorsión: ¿cómo mutaron los mercados ilegales en Latinoamérica en 2025?