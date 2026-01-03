Migración, frontera y economía: los riesgos para Colombia si escala la crisis en Venezuela

Aunque en un primer momento podría pensarse en un retorno masivo de venezolanos a su país, los analistas advierten que el escenario más crítico sería el contrario: una migración acelerada producto de un posible conflicto interno.

“A priori se pensaría que los venezolanos regresarían rápidamente a Venezuela, ya que no habría dictadura y se acabaría el chavismo, pero el efecto péndulo es que podría pasar lo contrario”, afirmó el experto.

Rosania explicó que actualmente hay más de un millón de personas armadas que conforman los llamados colectivos chavistas. “Esa milicia armada tiene una capacidad operativa, digamos, de guerra de guerrillas dentro de Venezuela, y eso crearía una conflictividad muy grande. Si llegara a darse una intervención de Estados Unidos, serían estos cuerpos combatientes los que saldrían, entre comillas, a defender a Venezuela, lo que podría generar un nuevo efecto migratorio hacia Colombia”, señaló.

En ese contexto, Colombia se convertiría en el principal corredor. “Colombia es el puente terrestre para salir hacia otros países de América Latina”, afirmó Néstor Rosania, experto en migraciones y conflicto.

Sin embargo, según el analista, si se materializa ese escenario de confrontación, ocurriría lo contrario a un retorno masivo. “En vez de llegar menos, saldrían muchos más venezolanos en cuestión de meses”. Advirtió además que, si se tratara de un flujo migratorio tan acelerado, el Estado colombiano no tendría la capacidad de respuesta.

El problema, en caso de un auge migratorio, es que el país no está preparado para una migración de guerra, es decir, masiva y en un periodo muy corto de tiempo. “Colombia no tendría la capacidad instalada en términos de infraestructura ni de atención en salud para recibir a todas las personas que llegarían desde Venezuela”, puntualizó.

Impacto económico y político

El experto también alertó sobre las consecuencias económicas, especialmente en la frontera, donde la reapertura fue una de las apuestas centrales del actual gobierno.

“Venezuela llegó a ser uno de nuestros principales socios comerciales, incluso el segundo después de Estados Unidos”, recordó.

Asimismo, señaló que una de las primeras acciones del gobierno Petro fue la reapertura de la frontera. “La idea era inyectar la economía fronteriza y volver a tener una balanza comercial más fluida”, explicó Rosania.

Adicionalmente, el analista destacó que una de las banderas del gobierno actual ha sido el cambio climático y la transición energética, con una reducción en la minería y la explotación de gas y petróleo. “Lo que acabamos de escuchar del presidente Trump va en sentido contrario, al plantear que Estados Unidos llegaría a extraer y vender todo el petróleo de Venezuela”, afirmó.

Esto, según el experto, chocaría con la política climática del gobierno colombiano y con la agenda internacional de transición energética, generando un impacto económico significativo y una alta incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en ese escenario.

Finalmente, Rosania advirtió que la referencia a la doctrina Monroe envía un mensaje regional contundente:

“Hablar de la doctrina Monroe es volver a la época de los años setenta. Es un mensaje para los países de la región, en el que se les dice que, si no cumplen los mandatos de Washington, pueden terminar como terminó Maduro”.