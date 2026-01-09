Incremento OFICIAL de las pensiones 2026 con el último IPC; Análisis del aumento

En las últimas horas, el Dane hizo oficial la cifra del IPC para el 2026. Según explicó, esta cerró en diciembre de 2025 con una variación anual del 5,10%, lo que supone una variación de 0,10 puntos porcentuales con respecto a la que se reportó a finales de 2024 (5,20%).

Este indicador, cuyas siglas son Índice de Precios al Consumidor, resulta fundamental para determinar el valor final que tendrán varios productos y servicios en Colombia con la llegada de un nuevo año. Asimismo, permite ajustar la cifra que recibirán muchos pensionados que ganan una mesada superior a un salario mínimo.

#IPC | En diciembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,10%, mientras que la variación mensual fue del 0,27%. pic.twitter.com/5ZUCssxmYT — DANE Colombia (@DANE_Colombia) January 8, 2026

¿Cuántos pensionados ganan más de un salario mínimo en Colombia?

En Colombia, hay 1,8 millones de pensionados que se encuentran afiliados a Colpensiones. Entre ellos, un 55,9% recibe un salario mínimo en el pago de su mesada, lo que equivale a algo más de un millón de personas. Esto significa que el restante gana una cifra superior.

En ese orden de ideas, un gran número de jubilados en Colombia recibirá 1.750.905 pesos al mes en el pago de su pensión tras el aumento del salario mínimo que quedó establecido por el decreto del presidente Gustavo Petro, emitido a finales de 2025. Entretanto, los demás quedaron a la expectativa del IPC para conocer la cifra en la que aumentará su mesada.

¿Cómo queda el pago de la pensión tras el aumento del IPC?

Tras la cifra oficial del IPC emitida por el Dane, las pensiones sufren un aumento importante para el 2026. Por ejemplo, si un jubilado venía ganando una cifra de 2 millones de pesos durante el año anterior, ahora quedará en 2.102.000 pesos teniendo en cuenta este ajuste. Asimismo, este valor será mucho mayor dependiendo de lo que recibía una persona en su mesada.

Para ilustrar mejor esta situación, estos son algunos de los valores de pensión que se ajustan con el nuevo Índice de Precios al Consumidor que rige en Colombia:

2.000.000 pesos en 2025 -> 2.102.000 pesos en 2026

2.200.000 pesos en 2025 -> 2.312.200 pesos en 2026

2.400.000 pesos en 2025 -> 2.522.400 pesos en 2026

2.600.000 pesos en 2025 -> 2.732.600 pesos en 2026

2.800.000 pesos en 2025 -> 2.942.800 pesos en 2026

3.000.000 pesos en 2025 -> 3.153.000 pesos en 2026

¿Qué productos y servicios se ajustan en Colombia con el IPC?

En Colombia, existe una gran variedad de bienes y servicios que cambian de precio cada año por la cifra del IPC que reporta el Dane al finalizar el mes de diciembre. Algunos de ellos son:

Alimentos

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Servicios públicos

Transporte, incluyendo los peajes

Educación, incluyendo las matrículas de colegios y universidades.

Salud

Artículos del hogar

Servicios de recreación y cultura

Productos de tabaco

Prendas de vestir

Calzado

Restaurantes

Hoteles

En su informe, el Dane detalló que Bucaramanga es la ciudad con el Índice de Precios al Consumidor más alto en Colombia, con un 5,78%. Asimismo, Pereira, Bogotá y Popayán superan el promedio nacional. Mientras que Valledupar tiene la cifra más baja, con un 3,49%.