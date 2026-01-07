¡Tenga cuidado! Si fuma de vez en cuando, podría tener los mismos problemas de salud que un adicto

Según datos revelados por la Defensoría del Pueblo de Colombia, cerca de 16 millones de colombianos ha consumido productos de tabaco al menos una vez en su vida, y, cada año, cerca de 35.000 pierden la vida por enfermedades relacionadas con el consumo de esta sustancia. Además, según datos del DANE, las personas que desarrollan el hábito de fumar, lo suelen desarrollar a los 17 años.

Con relación a esto, gracias a una encuesta realizada en Estados Unidos, se encontró que cerca del 10% de su población, un número cercano a los 35 millones de personas, se consideran fumadores sociales, es decir, que únicamente consumen este tipo de sustancias cuando están con otras personas y no como un hábito personal.

Consecuencias del consumo de cigarrillo

Frente a esto, el cardiólogo y epidemiólogo Michael Blaha, aseguró al New York Times, que estas personas que se consideran fumadores ocasionales, pueden llegar a enfrentarse a daños inmediatos en sus pulmones y corazón, además de la posibilidad de enfrentarse a enfermedades crónicas en un futuro.

Blaha aseguró que el riesgo del consumo del cigarrillo es tan peligroso debido a la nicotina y los aditivos que lo componen, pues al ser quemados, se liberan más de 7.000 compuestos químicos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades en la boca, cuello, cabeza, pulmones y corazón, siendo una de las más comunes, el cáncer.

A pesar de que las personas tienen la concepción de que dichas consecuencias únicamente las enfrentan aquellas personas que fuman habitualmente, se ha encontrado que aquellas que lo hacen periódicamente, se encuentran expuestas a un aumento de la presión arterial, contracción de vasos sanguíneos y estrés del corazón. Por tanto, son más propensos a sufrir enfermedades cardiacas, y, como ejemplo, tienen el doble de posibilidades de sufrir un paro cardiaco frente a una persona que no fuma.

¿Cómo evitar los riesgos de fumar?

Diferentes expertos establecieron que el disminuir la cantidad de cigarrillos que se fuman al día, no es una estrategia que evite las consecuencias de fumar, por tanto, una persona que no quiera padecer alguna de las enfermedades mencionadas, debe dejar de fumar totalmente, pues es de la única manera en que se puede disminuir el riesgo.

Frente a otro de los riesgos a los que se exponen los fumadores sociales, es que quizás no tengan el mismo riesgo de sufrir un ataque del corazón, pero si se encuentran frente al riesgo latente de adquirir una adicción a la sustancia. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo hay cerca de 1.300 millones de fumadores, es decir, un promedio de 1 de cada 5 adultos.

Por esta razón, MacKenzie Peltier, profesora del departamento de psiquiatría de Yale, añadió que una alternativa que puede ser de ayuda para que los fumadores eviten el consumo, es masticar chicles, pues pueden ayudar a disminuir la tentación o ansiedad por encender un cigarrillo.

