¿Prohibición por químicos cancerígenos en esmaltes? Gerente de Masglo y dermatóloga explican

El uso de esmaltes semipermanentes podría representar un riesgo grave para la salud. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió que algunos de estos productos contienen dos sustancias prohibidas en Europa: el TPO y el DMTA.

Según la ‘Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas’, estos químicos pueden causar cáncer, alterar la fertilidad o incluso provocar mutaciones genéticas.

Desde el 1 de septiembre de 2025, la Comisión Europea ordenó retirarlos del mercado. En este orden de ideas, para evaluar el caso colombiano, la Dra. Marilyn Sanabria, especialista en dermatología, y Jorge Bohórquez, gerente general de Masglo, pasaron por los micrófonos de 10AM para ampliar la información sobre el tema.

¿Cuál es el problema, frente al uso de esmaltes?

En principio, Sanabria reafirmó que dos sustancias, TPO y el DMTA, están en el centro de la polémica por su presencia en algunos esmaltes en gel y semipermanentes.

La dermatóloga explicó que no todas las marcas los contienen, pero es necesario revisar los productos utilizados y desechar aquellos que incluyan estos componentes. Según estudios y la normativa europea, se trata de químicos cancerígenos, mutagénicos y con efectos en la fertilidad, además de ser disruptores endocrinos.

Por su parte, Sanabria destacó que los más expuestos son los trabajadores de peluquerías, quienes enfrentan contacto diario y repetido con estas sustancias volátiles y riesgosas.

“Nosotros, los dermatólogos, hemos enviado una información y una alerta importante, sobre todo para el uso de todos esos esmaltes en niñas, porque ya vemos que hay una adolescencia precoz y es debido a este tipo de productos que alteran el sistema hormonal y provocan estas alteraciones”, agregó.

¿Qué es importante tener en cuenta, desde a perspectiva de la dermatóloga?

Sanabria afirmó que los manicuristas son los más afectados, pues trabajan todo el día en contacto con esmaltes en espacios cerrados y sin protección adecuada.

Del mismo modo, advirtió que el riesgo no depende solo de la cantidad de exposición, sino de su frecuencia acumulativa.

“Algunos pacientes pueden presentar irritación o dermatitis de contacto alérgica hasta 72 horas después de aplicarse el esmalte. Empieza con irritación, eritema, dolor, molestia; en esos casos los pacientes tienen que retirarse el esmalte semipermanente. A largo plazo, lo que se genera es una degeneración de la lámina ungueal”, añadió.

Aunque no sataniza estos productos, recomienda usarlos solo en ocasiones especiales, ya que además de ser cancerígenos y causar infertilidad, debilitan las uñas, favorecen infecciones y dermatitis.

Sanabria pidió alertar al Invima, ya que los productos prohibidos en Europa podrían llegar a países sin regulación, lo que exige estudios serios en la población colombiana.

¿Cuál es la perspectiva de Masglo?

Por otra parte, Bohórquez, de Masglo, explicó que en Colombia sí existe normativa y que las autoridades atienden el tema, aunque la prohibición europea, vigente desde el primero de septiembre, aún no se replica en la región.

El gerente hizo énfsis en que la FDA y los principales mercados de América Latina no han restringido los esmaltes semipermanentes, pero anticipó que la regulación europea tendrá impacto global.

Desde su perspectiva, quiso dejar claro que su empresa eliminó el TPO y el DMTA de las nuevas formulaciones, ofreciendo alternativas más seguras como ‘Masglo Evolution’. También advirtió sobre marcas de origen dudoso y recomendó descanso en el uso de semipermanentes y protección ante lámparas UV.

“Somos una empresa con más de 40 años en el mercado, desarrollamos la línea de semipermanentes, pero ya nuestras fórmulas actuales salen libres de TPO, y el DMTA nunca se usó en nuestra producción porque ya había salido del mercado hace mucho tiempo”, sostuvo.

Si los esmaltes no tienen TPO ni DMTA: ¿por qué aún debería dejar descansar las uñas?

El gerente de Masglo explicó que los esmaltes semipermanentes son productos críticos porque contienen fotoiniciadores y componentes más fuertes, aunque no necesariamente dañinos.

Además, explicó que cada uña reacciona distinto y por eso recomienda dejarla descansar cada dos meses, alternando con esmaltes tradicionales o con la línea Masglo Clínica, diseñada para regenerarla.

También subrayó que en Colombia el Invima supervisa las formulaciones y garantiza que cumplan con las normas internacionales, mientras la regulación europea y de la FDA se incorporará progresivamente en la región. Por ende, insistió en preguntar siempre qué esmalte se aplica y optar por marcas reconocidas que garanticen materias primas cosméticas.

“Los esmaltes de Masglo están libres de DMTA. Ese componente en nuestra empresa no se usa hace muchos años. En la industria ya no es común; quizá algunas marcas de origen desconocido lo sigan usando, pero cada vez menos. Por eso, cuando vayan a la manicurista, pregunten qué producto les aplican. Si no es de una casa reconocida, pidan ver el envase para verificar los ingredientes”, concluyó.