Festival GRATIS en Bogotá: 49 artistas, 10 escenarios durante 4 días de programación

La Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, y su entidad cultural, la Fundación Gilberto Alzáte Avendaño (FUGA), presentan el cartel del Festival Centro 2026: 49 artistas, 10 escenarios y una curaduría que refleja el momento que vive la música colombiana. Del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, el centro de Bogotá se transformará en un territorio sonoro de cuatro días con conciertos de entrada libre y una programación que cruza tradición, vanguardia, electrónica, raíz, rock, salsa, hip hop y música para las infancias.

El cartel completo: 49 voces, una ciudad sonora

Afaz Natural, Alguien Nos Dijo, Alto Grado, Anamaría Oramas, Anónimas & Resilientes Voces del Bullerengue, Antonia Jones, Buendía, Calle Jaguar, Carlos Rico “El Propio Cimarronero”, Chongo de Colombia, Combo Chimbita, Diana Burco, Diana Paipa, DJ Fresh, Ëda Díaz, El Supersón Frailejónico, Ensamble Baquiano, Gina Savino, Guafa Trío, Jack N’ Grass, La BOA, La Errática, La Matachera, La May y Los Curanderos del Ritmo, Locos Lucas, Los Carrangomelos, The Latin Brothers, Los Setas, Lucía Pulido, María Mulata, Matar Fuma, Mauricio Arias-Esguerra, N.Hardem & United Fruit Co., Nasa Histoires, Nicolás Ospina y Laia Ospina, Nicoyembe, OPA!, Parlantes, Piangua, Richard Blair, Romperayo, Rummy Olivo, Ruzto, Selva Volcán, Sergio Arias & Malalma, Tamsaianka, Tatiana Duplat Ayala, Tatiana Gómez “Madame” y Tribu Baharú.

Fechas del Festival Centro:

El Festival Centro se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026

Dónde se realiza el Festival Centro:

El Festival Centro 2026 se desarrollará en una red de escenarios que articulan el corazón de la ciudad con instituciones culturales, universidades y espacios independientes.

La programación se desplegará en lugares emblemáticos como:

Muelle de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA).

Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá.

Junto a escenarios académicos y culturales como el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, el Teatro El Dorado y el Teatro Crisanto Luque de la Universidad ECCI. Este circuito se complementa con espacios de circulación alternativa y comunitaria como el Teatro Lourdes, la Sala Delia Zapata y la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, La K-Zona y Casa Magola, consolidando una experiencia diversa que conecta música, territorio y públicos a lo largo de varios días de programación continua en el centro de Bogotá.

Dónde y cómo conseguir las boletas:

Los eventos del Festival Centro son totalmente gratis. Para conseguir las boletas del Festival Centro, debe estar atento a la web oficial (festivalcentro.gov.co) y redes sociales, ya que muchos de sus eventos son gratuitos y se distribuyen online o se entregan en puntos físicos como la Fundación Gilberto Alzáte Avendaño (FUGA) para canjear por manillas, dependiendo del tipo de evento.

En sus 16 años de historia ha reunido a 572 artistas y proyectos musicales, convocando a más de 140 mil espectadores que han disfrutado de géneros como rock, hip hop, música tradicional colombiana y latinoamericana, punk, ritmos urbanos, llanera, popular y de fusión, entre muchos otros.