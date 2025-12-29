El Gran Concierto de la Feria de Manizales 2026: Carlos Vives, Silvestre Dangond y más

Manizales se prepara para vivir el evento musical más esperado del inicio de año.

El próximo 10 de enero, el Estadio Palogrande será el epicentro de la música con el Gran Concierto de la Feria de Manizales, una celebración que reunirá a miles de personas en una noche inolvidable.

En el escenario estarán Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Hamilton, Calibre 50 y otros artistas que prometen un espectáculo sin precedentes.

Será una mezcla perfecta entre los éxitos más actuales y los clásicos que han marcado generaciones, creando una experiencia única para los asistentes.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.co

Este evento, presentado por Páramo Presenta, cuenta con el apoyo de Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo de Manzanares, marcas que acompañan la fiesta más grande de la región.

La Feria de Manizales es reconocida por su capacidad de unir música, cultura y alegría, y este concierto será la muestra más clara de esa esencia.

Fecha: 10 de enero de 2026

Lugar: Estadio Palogrande, Manizales

Entradas: Ticketmaster.co y puntos físicos en Cable Plaza y Mercaldas del Parque Caldas