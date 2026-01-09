Equipo español sorprende al pedir a Falcao y otras dos figuras colombianas para el Mundial 2026. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) / Robbie Jay Barratt - AMA

Uno de los bombazos del mercado de fichajes en Colombia fue sin lugar a dudas el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios, equipo que suma ya ocho incorporaciones para el 2026. El Tigre confirmó en reiteradas ocasiones que deseaba mantenerse activo como profesional y encontró en el equipo de sus amores la oportunidad perfecta para hacerlo.

Falcao firmó entonces por seis meses con el cuadro capitalino y disputará no solamente los torneos nacionales, sino que también la Copa Sudamericana en su fase previa.

Equipo español pide a Falcao y otras dos figuras para el Mundial 2026

La noticia de Falcao sigue dando de qué hablar alrededor del mundo y como prueba de ello está el Real Betis, equipo de la primera división española que sueña con ver al experimentado delantero en el Mundial del 2026.

Adicionalmente, el elenco verdiblanco confía en que junto al Tigre, la nómina de Néstor Lorenzo cuente con dos futbolistas de su plantel: Nelson Deossa y Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández.

Así quedó evidenciado en redes sociales con una foto de los dos jugadores béticos y el mensaje: “#ÚnUltimoBaile de Falcao en el Mundial con Cucho y Deossa. ¿Se imaginan?”.

Es preciso recordar que el Cucho hace parte del actual proceso en Selección Colombia, aunque no ha logrado despuntar así como lo hace en España. Bajo el mandato de Lorenzo fue convocado en cuatro oportunidades, sumando así siete duelos disputados y dos goles anotados.

Entretanto, Nelson Deossa no ha debutado todavía con el seleccionado tricolor, aunque sí estuvo en el radar para las últimas fechas FIFA del 2025. Claro está que unos problemas físicos le impidieron ser tenido en cuenta.

Así pues, el pedido del Betis se une al hecho por el uruguayo Álvaro Recoba, quien en El VBAR Caracol apuntó: “Ojalá Falcao pueda estar en el Mundial.La jerarquía en el fútbol no se compra o no se pierde. Es obvio que Radamel necesita jugar y ojalá que en Millonarios lo pueda hacer. Más allá de que Colombia tiene muy buenos jugadores, Falcao es una referencia.Sería un muy buen cierre con esa exitosa carrera que tuvo“.

